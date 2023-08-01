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由2016年人工智能（AI）AlphaGo擊敗世界圍棋冠軍，到近年ChatGPT的表現震撼世界，日新月異的科技為人類帶來的衝擊和警示備受關注。

有預言估計，未來幾年將有8,300萬工作崗位，例如會計、行政等會被AI取代。這些改變再次令人思考AI、大數據等先進科技會否如預言般顛覆世界，人類終有一天屈居AI之下。

事實上，面對科技所帶來的變局，我們只要憑著嶄新的思維，不斷提升個人的數碼素養（Digital Literacy），既要熟知數碼科技的效益，同時了解它會帶來的弊端和倫理爭議，例如網絡安全、個人私隱等問題，便能排除萬難。

世界經濟論壇最新的《2023未來工作報告》指出，到2027年，多達6,900萬新興職位會出現，這些角色需要人類、AI和機械人分工合作。後兩者屆時將主要擔任資訊數據處理、行政工作，以及傳統的體力勞動工種。至於人類較具優勢的任務包括管理、決策、溝通、人際及人機互動。需求增長的職位有數據分析師，以及AI、機器學習和機械人專家等。如何掌握與AI和機械人的協作，以及提升地理空間智慧將成為未來打工仔的重要技能。

例如以AI減輕老師的行政負擔、回答學生的疑問（據研究，虛擬教學助理可解答四成的學生提問），甚至批改恆常習作（研究指運用AI評分，85%和人類一致），讓老師可以花更多時間在學生身上。而師生第一身感受人機協作，有助反思如何與創新科技共存並創造更大價值的可能。

此外，全球多地都爭相發展智慧城市，當中的「智慧」，在於海量的數據。而地理空間數據更可驅動新經濟。英國的硏究指，私營企業如物流、出行等已廣泛運用這些數據，也創造不少就業機會，每年釋放的經濟價值可達110億英鎊（約1,070億港元）。

然而，要極速處理數以百億個由智能裝置和傳感器收集到的數據，背後必須要高效的工具去整理和分析，以協助作出全面的決策，這非地理資訊系統（GIS）莫屬。它可把分析結果透過圖像顯示，方便與不同受眾溝通分享。可以說，GIS是結合地理空間知識、統計、數學算式和模型的工具。

在香港，GIS的應用相當廣泛，從運輸署的智能道路網、舊區更新、選擇興建公共屋邨位置，到聯合運作平台連繫多個部門防治天災等，背後都有GIS的支援；此外，GIS配合AI和大數據，令人更易發掘深層次的問題，例如他可協助消防處分析無人機拍攝的圖像，更快及更準確搜救到行山失蹤者。

由於市場需求逐漸增加，全球具備地理空間專業知識的人才嚴重不足，香港也不能倖免。要解決這個問題，需從教育入手。故此，我期望教育局能將GIS加入STEAM （科學，技術，工程、藝術和數學）中，豐富年輕人的解難能力，以應對未來不同的挑戰之餘，也讓香港持續創新和進步。







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