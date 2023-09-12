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去年，世界不少地區都經歷了史上最炎熱的一年。到2023年，這股熱浪並未減退，今年7月更被指為地球有紀錄以來最熱的一個月。

全球暖化問題日趨惡化，世界氣象組織（WMO）於5月指出，在溫室氣體吸熱和厄爾尼諾現象的推動下，未來五年全球氣溫可能會飆升至創紀錄水平。為逆轉全球暖化的局面，世界各國都積極尋找方法為地球降溫。



圖片來源：Unsplash

去年7月，美國麻省理工學院科學家組成的跨學科團隊便提出了「太空氣泡」方案，該方案擬在外太空的拉格朗日點設置「氣泡陣列」，整個系統由熔融矽等材料製的可充氣薄膜組成，一片完整陣列面積相當於巴西國土大小，透過氣泡厚度的細微變化來反射各種波長的太陽輻射。研究人員表示若能在陽光輻射抵達地球之前將其偏轉 1.8%，便能緩和地球受熱的情況。不過，氣泡陣列的成本不菲，仍有待進一步研究。

今年3月，丹麥則率先啟動了一個名為「綠沙計劃」（Greensand Project）的二氧化碳儲存項目，務求把二氧化碳封存在北海海床下方已耗盡的石油與天然氣礦層中。項目位於丹麥領土內北海200多公里外海的一個廢棄鑽油平台，而氣體將泵入北海海床以下 1,800 米的砂岩儲層。如順利通過測試階段，預計到 2030 年，每年可封存800萬噸二氧化碳，而按照目前的排放水平，預計能夠儲存未來 500年丹麥排放的二氧化碳，有助丹麥完成2045年碳中和的目標。然而，這項技術並非沒有風險，一旦發生洩漏就可能造成不能預計的後果。

中國於去年宣布計劃在2030年之前保護、恢復和種植700億棵樹，增加植被土地面積，為地方減排降溫。事實上，為努力爭取2060年前實現碳中和，內地近年積極在能源、工業、交通、城鄉建設等領域通過節能、循環經濟、科技創新等方案實現碳中和目標，特別是綠色能源科技方面的廣泛使用。

而香港早於2021年宣布《香港氣候行動藍圖2050》，提出四大減碳策略，包括淨零發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢。我認為當局應同時積極種植樹木，增加綠化設施，為市民降溫和遮陰。不過，樹木必須妥善護養，才見成效。如中電啟用的全港首個農林管理預測系統，結合地理資訊系統技術，可預測樹木的生長情況，並及早識別有潛在風險的樹木，便能夠以農林經驗配合創新科技，令樹木健康生長。

全球已進入沸騰的時代，聯合國最新一份報告指出，地球很可能在未來10年內跨過全球暖化的關鍵臨界點，世界各地最重要是團結一致，共同合作達成零排放的願景，才能有望逆轉全球持續暖化的局面。







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