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荷蘭有幾名研究員綜合多份研究，評估空氣污染和交通事故的風險，分析50萬人以單車作通勤模式對健康的利弊。結果發現，平均而言騎單車比駕駛汽車的好處高約9倍，對65歲或以上的長者尤甚，估計可為他們增壽10.8年，是所有年齡群組中最多。證明單車代步不但可減空氣污染，還有益身心，難怪有不少地區視它為健康低碳的出行模式。

例如日本東京雖然人煙稠密，不少橫街窄巷連行人路都欠奉，但無阻市民普遍以單車代步。單車於當地佔出行14%；而平均每1.5名日本人便擁有一輛單車，是亞洲之冠。單車的主要用途是購物（64%）；其次是通勤（長途如上班佔17%，短途如前往火車站佔4%）；用作消閒的較少，只有2%。而行走距離以2公里佔多數。

而新加坡陸路交通管理局今年6月便與首爾市政府簽署諒解備忘錄，內容包括推廣單車和步行、無車地帶等的「輕車」交通規劃，希望市民減少駕車，以提升城市的可持續和宜居性。



圖片來源：Unsplash

不過，要促進單車出行，還有賴長遠的城市規劃，「單車之國」荷蘭是最佳例子。荷蘭早於2012年發布《車站單車停放行動計劃》，撥款2.21億歐元在全國建設單車泊位。到2019年，火車站增加了約9.6萬個泊位，使總數達到50萬個。2020年政府再撥款2億歐元，到2025年會興建多10萬個泊位。

該國第四大城巿烏得勒支（Utrecht）雖然只有36萬人口，但火車站的車庫卻提供2.2萬個單車泊位，是全球最大的一座，高峰時段使用率達70%。這是荷蘭交通網絡不可或缺的一部分：單車是車站接駁最終目的地的重要工具。每個工作日，全國有逾40萬人騎單車往車站，因此充裕、安全又位置方便的單車泊位是關鍵設施。

該國道路設計亦見心思：狹窄的單車道與行人道由低矮而平緩的石壆隔開；道路根據用途以不同形狀、顏色和式樣來提示使用者，而非只靠路牌指示。

至於香港，因為車多路窄，又經常發生單車意外，政府一直只視單車這種低碳出行為消閒活動而非出行選項。但如要提升單車出行，必先要從規劃入手，如在新發展區的設計預留空間，而在市區重建時也要將單車出行一併考慮。

此外，有鑑於本港單車意外頻生，騎單車死亡率為每10億分鐘車程有34人，遠高於紐約（18人）、洛杉磯（7人）、芝加哥（4人）和斯德哥爾摩（3人）。而在2021 年，本港單車意外宗數更佔全港整體交通意外逾16%，達到2,994宗，為過去20年以來的新高。而全球有五分之三的單車嚴重傷亡事故涉及頭部受傷，香港也有約七成因騎單車而重傷的人未有佩戴頭盔。因此，有必要強制騎單車人士配戴頭盔。

其實，全球不乏實行強制戴頭盔的地方，如日本政府最近修訂法例，由之前只要求13歲及以下兒童佩戴頭盔，擴大至所有騎單車者，無論年齡大小都一律必須佩戴頭盔。而新加坡更早於2019年立法，之後騎單車死亡率急跌61%，每100萬名居民中僅1.2人，為亞太地區中最低，可見成效顯著。

本港最近也有建議為強制戴頭盔立例，但一直未見落實。當局宜盡快完善法規，促進單車出行的同時，也能進一步保障市民安全。