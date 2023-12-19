加入最愛專欄 收藏文章

歐美調查發現，人一生中平均有九成時間都在室內度過。港人情況亦相似，我們大部份時間都在室內活動，但要在室內如醫院、會議中心、大學校園、工業園、企業園區或機場等大型設施內，尋找路徑，猶如走進迷宮，並不能如室外街道覓路導航，可以依賴全球定位系統（GPS）。這時候，先進的地理資訊系統（GIS）所提供的室內定位便成為好幫手。

這種先進科技在全球的應用日趨廣泛，例如美國太空總署（NASA）旗下蘭利研究中心，佔地764英畝（約相當於17個香港科學園大小），在200多座建築物內設有一系列飛機及航空儀器測試設施。一方面，蘭利GIS團隊創建了整個研究中心的數碼分身，以便日常營運和維修。另一方面，為更好地給3000多名員工分配空間，管理人員透過GIS規劃，考慮所需空間大小、與各種實驗室及研究設施距離和協同作用、電力及供水設施、建築安全，以及相關部門之間是否就近等因素，務求既縮減每人的辦公室面積以節流和減排，又能提升用戶滿意度，最重要的是，可預見每種方案成本及優劣，再加以比較。

另一例子是愛爾蘭最繁忙的都柏林機場，2018年接待了3150萬名乘客，每周處理2300多個航班（香港國際機場今年6月處理330萬旅客人次、2.2萬架次飛機升降，相比下更加繁忙），在航班延誤（要安排另一個登機閘位嗎？）、處理惡劣天氣（掃雪車和監控維修人員能否跟上進度？）和其他突發事件時，營運團隊通過GIS即時共享資訊，不斷更新飛機及客流數據，從而作出更好更快的決策，保持機場運行良好。不過，這些暢順運作背後，除依靠GIS外，更需要完善的三維（3D）數碼地圖。

本港地政總署為配合智慧城市發展，自2020年便開展一個創建3D室內地圖的先導計劃，並於2021年開始製作全港可視化三維地圖，涵蓋九龍東及九龍中地區的建築物及基礎設施，包括行車天橋、行人天橋、隧道等。該署正分階段開發全港1250幢建築物及建築物內可通達部分的3D地圖，預定2024年第二季完成。

可視化三維地圖應用先進測繪技術，呈現高精確度及像真的三維城市模型，其數據集有原生格式和開放格式，可與不同類型的空間數據結合，以支援不同範疇的數據分析和應用，包括城市規劃、土地管理、項目開發、環境評估、交通物流研究、空間分析、遊戲設計等。

同時，為展示三維地圖數據的應用潛力，地政總署也於今年9月推出全新的「Open3Dhk」線上應用平台（3d.map.gov.hk），平台將大量多元化的空間數據轉化成方便的應用程式，以支援公眾、學術界和專業界別的不同用途，為智慧城市的發展作出貢獻。

不過，現時要讓大眾享用3D室內地圖資訊前，需徵得相關建築物的業主或物業管理公司同意。為促進智慧城市有更長遠的發展，各界須持開放的態度，大開方便之門，以便公私營機構尤其初創開發各種3D室內及路線應用程式，方能讓我們的城市持續創新和進步。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱