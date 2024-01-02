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本港建築業面對不少挑戰。除勞動力老齡化，還經常人手不足。為舒緩人手短缺及提升效率，業界近年積極運用房地產科技（PropTech）。

PropTech近年成為解決房地產業問題的一站式科技方案，從建築工程、房屋買賣租賃、物業維護管理等整個生命周期，並涵蓋工業、零售、辦公室和住宅等。

例如精準定位的組裝合成建築（MiC）、以集多功能於一身的建築機械人去執行批盪、打磨和噴漆工序，以及運用5G遠程起重機控制系統，便能夠減少體力勞動工序和降低工人安全風險；日常管理方面，運用AI電梯預測性維護系統，提高檢查效率之餘，亦減少電梯停運時間；使用流動的溫度探測鏡頭，可針對有問題的地點偵察高空擲物、亂拋垃圾、餵食野鴿，以及違泊塞路等問題。

除了可節省人力和提升效率，運用科技也有助節能減排，促進可持續發展。美國麻省理工學院房地產中心（MIT Center For Real Estate）的研究引述了史丹福大學的案例：2009年，該大學開發了一個能源系統創新項目，他們的優化軟件（EOS）使用了1220多個變數，例如建築物佔用率、天氣、能源價格和系統特點，用於估算未來7天校園每小時供暖和製冷需求的預測模型，藉此優化冷水機組的熱量回收量，以及調度熱水和冷水的儲存。EOS預計在未來35年內能夠為史丹福大學節省4.2億美元。

PropTech潛力不少，可是實施起來也充滿障礙。去年顧問公司安永（EY）與城市土地學會（ULI）以大灣區房地產行業的技術創新和數碼轉型為題，共同發表了《大灣區房地產科技白皮書》，分析區內PropTech行業的現狀和機遇。

在內地住房政策收緊和經營成本上升的雙重壓力下，房地產企業必須致力開源，也要改變管理和營運方式。同時，疫情防控、遙距辦公和數據整合的趨勢也催化了PropTech的增長，這種新常態為企業數碼轉型提供動力。

然而，雖有多達88%的受訪公司高管認為PropTech至關重要，但只有不足四成的受訪建築和建築管理企業使用了這些創新科技。因為PropTech在實際環境不易施行──71%受訪者反映原有系統與新技術的兼容是困難所在。

例如一些PropTech會以傳感器來監測能源使用、空氣質素、溫度、自然光、廢物和回收，透過AI來優化加熱與製冷設備，並找尋最佳的用電方式。但即使說得如何美輪美奐，如果未能與現有的樓宇管理系統（BMS）相容，便只會淪為空談。顧問公司KMPG在2019年的全球調查，也顯示只有17%的 PropTech方案可以做到無縫整合。

如何可以突破障礙，促進香港和外地的房地產行業加速轉型，便有賴業界以及有志投身此領域的初創共同努力。







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