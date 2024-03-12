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房地產科技（PropTech）近年備受關注，研究機構Grand View Research展望全球PropTech的市場價值由2022年的290億美元上升到2030年可達942億元，8年間增長超過2.2倍。

香港也有不少有心人積極推動房地產科技，例如早前香港房地產科技協會與數碼港合作，推動行業採用創新方案。在有關新聞稿中，指目標是以科技構建綠色智慧城市，優化城市生活環境。舉出例子包括以創新科技驗樓、無人機檢查樓宇外牆、影像分析監察工地安全、以地理空間數據輔助項目規劃等。

而地政總署自2021年已製作的全港三維地圖，包括建築物、基建和地形，分階段開放予公眾使用。這些可視化的地理空間數據能支援多種數據分析和應用，包括城市規劃、土地管理、項目開發、環境評估、交通物流研究、空間分析、遊戲設計等。至今已發布的三維地圖涵蓋九龍東和九龍中，預計今年下半年可覆蓋全港。

可是，政府在建築工程上未見充分運用地理空間數據的價值。2018年起，當局只要求預算3000萬元或以上的政府工務工程，需要使用建築訊息模擬（BIM）來建構建築物的三維模型，當局更應把與空間數據和地理資訊系統（GIS）的整合列入規定，才能有效推進智慧城市規劃。

事實上，GIS與BIM的整合可廣泛應用在建築工程的生命周期，不論新建工程或舊建築物的翻新。例如運用GIS綜合環境特質（地形、風向、日照等），令建築設計更人性化、節能省電，並有助避免水浸等天災；結合物聯網設備和傳感器後，可收集即時數據（如洗手間的空氣質素和衛生狀況、實時警報通知、建築物能源消耗），從而更精準地分析、監察和改善樓宇的運作和保養。

環顧全球，房地產科技的應用已涉及不同層面，締造出各種商機，各界應好好把握。例如PropTech的目標之一，是要構建智慧城市這種可持續的生活環境，因此政府和業界不要只見樹木不見森林。

近年政府為提高建造業的生產力，積極推動產業數碼化，旗下發展局也推出諮詢文件《採用建築信息模擬（BIM）擬備和呈交建築圖則的路線圖》，當中多次提到BIM與地理信息以及地理資訊系統（GIS）的配合。而兩種技術的分工是：GIS重宏觀環境，BIM則重建築物本身。因此，如政府和業界在推動數碼建設和PropTech的時候，可把這兩種相輔相成的技術合併看待，便能構建可持續和以人為本的城市。

同時，香港物管業界也需提升服務的專業水平，朝人性化、智能化及持續化方向發展，並向外推廣相關技術。物管監管局分析，大灣區「一小時生活圈」是香港物管業熟悉的生活及工作模式；而香港物管業在管理大型住宅屋苑和商用物業，包括在鐵路上蓋發展的物業組群方面經驗豐富，如能配合先進的PropTech，便能提高成本效益並更以人為本，令香港在向大灣區輸出這些專業服務方面，得享先機。







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