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國際顧問諮詢機構麥肯錫（McKinsey）表示，無人機運貨愈趨普及，主要原因是成本具競爭性。

以運送一個6吋乘6吋包裹到距離5英里的地方為例，計及燃料、人工、保險等，使用無人機（一人監控20架機）的成本可低至1.5至2美元；即使每輛貨車能於一次車程內運送達100件貨物，前者成本仍比以汽油、柴油或石油氣為燃料的貨車為低。因此，自2022 年初錄得全球每天超過2,000架商用無人機進行運貨交付後，數字持續增長。

而英國也現正建造全球最大無人機空中高速公路，該計劃名為「Project Skyway」，投資達1,200萬英鎊，預計今年中完成，會串連起雷丁（Reading）、牛津（Oxford）、米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）、劍橋（Cambridge）、考文垂（Coventry）和拉格比（Rugby）上空的空域範圍，覆蓋超過120萬人口，供飛行汽車和無人機送貨之用。為了避免重疊航線，讓飛行載具有序運行，英國政府會在「公路」沿途裝設傳感器，以便飛行載具和交通管理當局掌握實時交通狀況，確保航線運行安全。

由於無人機送貨勢成風潮，「低空經濟」逐漸形成。「低空」泛指與地平面垂直距離1,000米以內的空域（無人機飛行高度一般不超過120米，物流配送無人機約在300米，直升機則在300至1,000米），而「低空經濟」就是指在這部分空域內的經濟活動。其中，以無人機、無人駕駛航空器、飛行汽車等為主要載具，服務包括空中通勤、空中物流、空中旅遊、空中管理等。

近年，低空經濟產業在內地發展迅速。當中深圳市於2023年載貨無人機飛行達60萬架次，規模居全國第一。香港科技大學校董會主席沈向洋教授在去年一次演講中提到，預測「未來在深圳的天空中會同時有10萬架無人機在飛行」。今年1月，深圳市政府更首次為低空經濟立法——《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，從基礎設施、飛行服務、產業應用、技術創新、安全管理等方面協助低空經濟產業全面發展。

反觀香港，早於2017年已有無人機製造商與快餐店合作送餐飛行服務在科學園試飛，據報過程非常暢順，但卻未見有進一步發展。其實香港有很多離島和郊區未有公路或鐵路等交通運輸配套，特別是北部都會區以及其他新發展區，在發展期間非常適合發展低空經濟，既可拍攝影片檢查各項基礎設施進度，又可完善整體運輸物流方案，包括送貨及送餐，應該大有市場。

現時，我們雖然有商用的直升機跨境服務，但市場未見十活躍，部分原因與法規及場地的規限有關。我建議政府研究發展低空經濟，完善法規及相關的配套措施，例如起落點、空域管理及航道，加快開拓更多跨境低空運載服務，以及與大灣區各城市協同發展智慧城市群、推動低空經濟頂層設計、科研、場景應用和政策規則對接等，共同開拓低空經濟產業，為香港創造新的經濟增長點。







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