STEAM | 如何培育創意解難新一代？將GIS納入STEAM教育！加強數據分析、地理空間認知，擴大本地智慧人才庫

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今天世界轉變之快，往往令人無所適從，要掌握世界變化，我們需要培育下一代擁有無窮創意及解難能力。

有見及此，政府在2017 年的《施政報告》中，提出「科學、科技、工程和數學」（STEM）教育是推動創科發展的八大方向之一，自此每年都撥款在中小學加強科普及STEM教育，並於2022年加入藝術（Arts﹚元素成為STEAM。而今年2月公布的財政預算案，雖然比以往三年每年向每所小學資助40萬減少了10萬，但仍撥款逾1.3億元資助小學參加「奇趣IT識多啲計劃」，可見政府對此的重視。

STEAM教育的目標在於透過跨學科學習，促進學生的解決問題能力、創新思維與實踐技能。雖然教育的宗旨在於作育英才，不宜急功近利，但在投入數以十億公帑下，STEAM的教育成效無疑惹人關注。

如果從高等數學科（即M1和M2進階課程）的報考率這些短期的成果，即香港學生的數理興趣是否有所提升來看，STEAM教學似乎初見成效。再根據香港考評局中學文憑試報考數字，由2017至2023年一直錄得14%至15%，即使到2024年考生總數持續下降，高等數學科不論人數（逾九千）到報考率（18%）都令人有驚喜。

最值得鼓舞的是，在最新的2022年「學生能力國際評估計劃」（PISA），在81個國家及經濟體系中，香港學生表現繼續進步，數學成績穩居第4位，科學亦由第9位攀升至第7，學生的優良表現確實叫人欣慰。

不過，由於STEAM教育是新興的範疇，本地校方和老師在推行時遇到不少挑戰，如對此領域缺乏明確的基本認知、教師培訓及支援不足等。而且，STEAM教育是要令年輕學子透過綜合跨學科知識，鍛鍊解決現實生活難題的能力，以迎接未來的挑戰，因此內容如何與現實生活連結至為重要。

如何確保課程切合現實生活，或許我們可以從屢次在PISA等國際評核中表現優秀的新加坡所推行之相關措施中得到一些啟示。

新加坡早在2014年特設部門推廣STEM。在教師的培訓中，不單有大專院校及STEM專家參與，更在2022年推出的新項目中，「讓教師在科技行業實習2至4周， 從而加深他們的行業知識與商界及科學界合作，確保STEM教育切合現實生活」；而且政府為每所中學的相關應用學習項目，「配對一個業界合作夥伴，可就課程編排提供意見，以及就創科職業生涯分享經驗」。政府這樣與業界的緊密合作，做法被「高度評價」，實屬必然。

其實，要教育切合日常生活所需，便要掌握城市脈搏。城市每日衍生大量數據，擅長數據分析和具地理空間認知的人才也必不可少。要增進年輕人的空間智慧，我認為有必要把GIS納入 STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）中，既豐富年輕人的解決問題能力，又可以擴大本地的智慧人才庫，為迎接未來種種的挑戰作好準備。







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