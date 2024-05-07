推廣地理資訊系統初衷未變！專注用心並肩超越，強化溝通減少爭端，才能實現目標

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今年3月，英國物理學家伯納斯李（Sir Tim Berners-Lee）發表了《一封公開信：紀念網絡成立35周年》（Marking the Web's 35th Birthday: An Open Letter），回顧了互聯網的發展，指出互聯網現存的問題並提出解決方案，發人深省。

萬維網（World Wide Web，或www）自1989年3月誕生，至今已有35個年頭，伯納斯便是其開發者。當年在瑞士日內瓦歐洲核子研究組織（CERN）工作時，他為了方便和同事交換資料與想法，所以開發了網上工作空間，後來成為互聯網的三大基礎技術︰HTTP（超文件傳輸協定，使用者電腦與伺服器電腦之間的溝通語言）、HTML（超文本標記語言，是創建網頁內容並呈現在網頁瀏覽器的標準標記語言）和URL（網址，全球首個網址是info.cern.ch）。

伯納斯在公開信中稱，建立萬維網的初衷是3C──鼓勵協作（Collaboration）、培養同理心（Compassion）和激發創造力（Creativity）。而他當年並無申請專利，反而把萬維網免費開放予所有人使用，就是希望人類藉此有更美好的發展。

時移勢易，互聯網至今全球普及，當中卻出現了許多意想不到的挑戰。首先是權力集中的問題，這與伯納斯最初構想期望各人在自己的小社群交流，並促進發展的精神背道而馳。現在不少平台致力讓用戶沉溺其中，目的只為提升自家利潤。其次是科技巨擘各自藉著深入挖掘個人數據，以推播針對性的廣告，因而致富，並進而控制用戶所獲取的資訊。

互聯網的出現經已為世界創造了許多的奇蹟，伯納斯認為，往後應建立一個真正為人類服務的新制度，為全世界謀取最大福祉。要實現這目標，必須專注用心、並肩超越，共同打破數據孤島以鼓勵合作，創造市場條件，激發創造力，積極培養同理心而非兩極分化的環境。對此我深表認同，而這也是20多年來我推廣地理資訊系統（GIS）的初衷。

GIS能使不同背景的人加強理解，從而促進合作，因為這工具可整合各種類型的訊息，無論是來自實時遙距傳感、人工智能（AI）、建築訊息模擬（BIM）、測量還是衛星也能緊密融合，並以圖像化呈現，讓不論決策者、市民、政府和學者也有共同語言，方便評估和交流各種建議。例如其中一個名為StoryMap（故事地圖）的功能，結合文字、互動地圖、圖表等，令人可對比不同方案，以及發展前後的效果，提高溝通的效率，有利合作同行，解決爭端。

在全球暖化日益嚴峻的今天，要平衡環境保育和城巿發展的需要，妥善的溝通尤其關鍵。例如北部都會區是香港重大的發展項目，在保育方面有多番爭議，因此當局應該要加強圖像化的說明，令市民可對比不同方案，以及發展前後的效果，提高溝通的效率，有助大眾對政府建議的了解，從而避免日後不必要的爭端。







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