新田科技城望打造成「香港矽谷」！林超英提醒︰發展濕地保育區或有水浸危機！城市發展與保育如可取得平衡？

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如何在城市發展與自然保育之間取得平衡？這個近年經常被人談論的話題，確實難有定論，一不小心處理往往激化成矛盾，尤其在經濟不景遇上極端天氣的今天更加顯著。

今年三月公布新的《新田科技城分區計劃大綱草圖》，希望把新田科技城打造成北部都會區的創科集群樞紐，與毗鄰的深圳科創園區產生協同效應。由於發展新界北部比填海造地的成本低，有利提供土地作產業發展，振興經濟。加上該處鄰近深圳，有助香港頂尖的基礎研發，可結合內地豐厚的資訊科技人才庫，令科研成果落地，完善「官產學研」生態系統（即上游的研發、中游的試驗和應用、下游的生產），締造「香港矽谷」，成就我們夢寐以求的「史丹福+矽谷」模式，兼且創造優質的就業機會。

然而，一眾環保人士卻對此反應強烈。前天文台長兼香港觀鳥會榮譽會長林超英指，這個最新的規劃涉及新田一帶的濕地保育區，當地有嚴重的水浸風險，尤其不宜高科技產業。

林超英指出，濕地包括天然河溪、沼澤或漁塘等在應對極端天氣方面扮演重要角色，它既有助儲水和防洪，也能穩定氣候。新規劃卻只把其中13%土地劃為「自然保育區」。新田一帶屬「洪泛平原」，並不適合興建財富密集的地區，因為它「鄰近深圳河口、大海，有三種水浸風險，當上游暴雨、洩洪時，洪水會在這裏聚集經過；颱風時，會面對風暴潮；還有氣候變化下，面對極端天氣，一旦水浸，情況嚴重」。同時，「填平魚塘將失儲水功能，極端天氣下科技城及鄰近地區將陷水浸危機，甚至癱瘓科技城運作」，影響生產鏈。如此看來，新田科技城豈不是與大自然背道而馳？

面對這個發展與保育之間的矛盾，政府可先參考各地的經驗。例如全球受海平面上升和內陸水浸影響日益擴大。據估計到2050年，全球十分一人受災，並使城市損失超過1萬億美元（約7.8萬億港元）。面對內澇這些全球問題，內地致力重建濕地，2022年便成為「國際濕地城市」最多的國家。同時，又倡議在都市內建設防洪兼具生態環保功能的「海綿城市」，以增強城市在應對氣候變化、抵禦暴雨災害方面的「彈性」和「韌性」。

而長年受水浸威脅的荷蘭則善用GIS來釐定發展規劃，當地便就1990年至2050年間溫度和海平面上升的預測，生成不同的假設。然後，透過GIS綜合不同的社會經濟環境數據，例如人口的特質、經濟、土地使用和流動性等，規劃未來的土地利用。

科技在城市發展上扮演重要角色，能協助進行更精良的部署和完善的規劃。因此，當局宜以嶄新的科技協助整理和分析錯綜複雜的數據，以便權衡發展與環保的重要性，同時加強與公眾的溝通，減少爭端之餘，更有助創建充滿智慧的未來。







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