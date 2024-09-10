全運會2025 │ 啟德體育園將舉行多項賽事！如何利用科技打造全方位智慧場館？要考慮防範極端天氣、傳染病威脅

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法國巴黎奧運终告閉幕，香港隊取得佳績，全城振奮。明年將迎來全運會，勢掀另一熱潮，市民對香港運動員寄以厚望，盼能爭取更優異的成績。

談到明年的全運會，據知部分項目將在新啟用的啟德體育園舉行。這個啟德體育園不但設計極富時代氣息，還加入綠化和科技的元素，令人期待。為使工程順利完成，先進科技成為最大關鍵。

負責是次項目的本地著名建築公司協興，在施工上就積極採用數碼科技，結合先進的地理資訊系統（GIS）和建築訊息模擬（BIM）軟件。BIM負責處理工程內的詳細數據，GIS則用以儲存和管理與施工相關的資訊，整合各種不同來源和格式的數據，包括設計檔、許可證、檢查和進度報告，方便項目經理監控進度，並可提前識別風險以減少施工障礙，從而控制成本。同時，GIS的外在環境宏觀分析，包括日光、風向和速度、噪音等，成為項目成敗的要素。

其實，近年氣候變化引致極端天氣頻生，業界認為興建樓宇也必須考慮到外在環境因素，以保障建築物的結構安全，並顧及日後的運作和維修工作。試想像一下，位於維港海旁的啟德體育園一旦暴雨令水位上漲，這座可容納5萬個座位的主場館便可能有水浸危機。

暴雨洪水造成的災害，香港人並不陌生。老一輩的人都會記得，1972年在半山寶珊道發生過災難性的山泥傾瀉，摧毀了大量房屋及奪走了67人的生命。

面對山泥傾瀉和水浸的威脅，當局多年前已引入創新科技和可持續的設計應對，其中之一是「寶珊排水隧道」。當中包括兩條排水隧道和172條排水斜管，並配有自動實時地下水監測傳感器，連接GIS以建構一個數碼分身（Digital Twin），以便監測和調控地下水位，大大降低大型山泥傾瀉的風險。

此外，防患於未然更是重要。在規劃階段，以三維（3D）模型來預測變化。現實景物在3D模擬下栩栩如生，透過不同的洪水場景和天氣數據，能預早化解潛在危機，而啟德體育園正是運用這些創新科技的最佳示範。



至於日後舉辦大型活動時，體育館如何防止病毒傳播也是挑戰。啟德體育園大可引入用於東京奧運主場館的計算流體動力學（CFD）分析。以氣流分析器（Airflow Analyst）配合GIS軟件，複製場館附近的建築物、地貌等，配合天氣和人流等數據作出分析，便能了解場館可獲得多少鮮風，從而評估病毒傳播的風險。

傳染病和極端天氣的威脅，已成為建築業評估工程時，必須考量的要素。未來建設新發展區前，特別是地勢低窪如北部都會區，當局在規劃時必須要把環境因素放在關鍵位置，同時善用先進科技，尋求緩減甚至抵消洪水隱患的建築方案，為市民未來謀求更大的福祉，這才是長遠發展智慧城市之道。







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