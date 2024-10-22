AI︱科技對教育有何挑戰？AI聊天機器人可取代人類導師？人工智能投資物有所值？掌握GIS數據分析能力有利未來發展

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在科技發展的洪流下，教育面對前所未有的挑戰，不少人認為人工智能（AI）有潛在取代人類導師的威脅。

今年，美國新澤西州最大城巿紐瓦克決定在該巿公立學校採用人工智能（AI）輔導教學工具。學校使用的AI導師名為Khanmigo，是網上免費教育平台可汗學院（Khan Academy）以ChatGPT開發的聊天機器人（ChatBot）。它在去年推出，初時針對美國 5-8 年級（等同香港的小五到中二）學生，內容涵蓋數學、科學、編程、歷史和人文學科等。它既能扮演學生的一對一教學導師，在網上教學平台中提供個人化的教學指導，並像人類導師般提問而非直接給予答案。同時，它又可以作為真人教師的課堂助理，協助老師制定課程大綱，並且全天候24小時候命。

Khanmigo目前收費低廉，例如家庭用戶，每月只需付4美元（約31港元）或一年44美元（343港元），相比人類老師的薪津低得多。有人預測如果經濟持續不景，加上富裕國家出生率連年下降，人類導師的飯碗就變得岌岌可危。

作為一個教育工作者，我對先進科技可分擔老師的行政瑣事深表歡迎，然而老師的工作說到底是以生命影響生命，他們受敬重不單因為學識淵博，更由於因材施教，並時常對學生愛護關懷。這些師生之間互動產生的情感，並非AI可以給予年輕學子的。因此我認為高瞻遠矚的領導者，應該堅持把育人的工作繼續交託人類導師掌舵和主導。

同時，隨著AI等科技廣泛使用，教育也被人質疑投資回報是否可以物有所值。世界經濟論壇的《2023未來工作報告》便預言，8,300萬白領將會飯碗不保。美國賓夕法尼亞大學與開發ChatGPT的Open AI在聯合硏究中更估計，會計、行政、財經分析等高級白領工種會在未來幾年被AI取代，教職也不例外。

不過，我認為世界不論怎變，保持批判性思維和獨立思考是人類不可或缺的能力，而掌握地理空間智慧是其中的關鍵。因為GIS可高效收集、整理和分析龐大複雜的數據，助人作全面和實時的決策。它更可把分析結果以圖像顯示，方便與不同社群溝通分享。而GIS擁有的功能可謂無遠弗屆，包括城市管理、人口普查、交通服務、緊急救援、康樂和文化、健康和福利、商業應用程式，以至可協助消費者在日常購物中做出更明智的選擇，以及分析社會經濟問題。

因此，我在兩年前成立全港首間GIS學院（GIS Academy）來匯聚和培養人才，而最近又在香港大學設立GIS學院獎學金，鼓勵地理系學生學以致用，希望更多年青人透過應用GIS提升分析能力，同時增強解難能力，即使面對任何挑戰，都能從地理空間數據中看出端倪，繼而為社會的「痛點」提出實際可行的解決方案。







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