AI︱人工智能改變學術和創作方向︰AI寫論文？識寫Prompt改變文風變佳作？ 熱烈追捧AI勿忘多角度思考、批判式思維

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自2022年底ChatGPT出現以來，旋即吸引全球數以百萬人使用，隨後更湧現多種生成式人工智能（Generative AI）軟件，並廣泛應用在學術和創作的範疇，對人類的工作和生活帶來前所未見的改變。

對此，不少學術刊物研究，應否容許以AI協助撰寫論文。若容許的話，所佔的比例應有多少。旗下有《科學》等期刊、具140多年歷史的美國科學促進會（AAAS），早前雲集來自不同學科和國家的4000名研究人員，討論學術出版中AI的角色，有估計ChatGPT等工具會獲准用於1%至5%的內容。僅12%論文可通過審核的《美國醫學會雜誌》（JAMA），則要求作者申報哪些部分有AI輔助，並需確保內容真確。

至於創作作品，包括文章寫作、美術設計和作曲等，因為毋須如學術論文般申報AI所佔的內容比例，坊間已見不少疑似的AI出品，很多人希望能夠分辨出是否源自AI創作，網上因而出現了不少以此為題的文章。有人認為，AI文章沉悶重複，或者故意嘩眾取寵；又有指句子或用詞奇怪。也有人列出「AI常用字」，例如however（可是）、facilitate（促進）、innovative（創新的）、efficiency（效率）、inconclusion（總之）、on the contrary（相反）等，可是，這些往往是我們學生時代經常使用的詞彙！也有人試圖用AI偵測器來判斷，但效果參差，即使OpenAI出品的AI Classifier，準確度也不過三成。

然而，有指如果懂得運用「提示工程」（Prompt Engineering）按所需去指導AI，便可打造成獨一無二的作品。例如，先要求使用《哈利波特》系列作者羅琳（J.K. Rowling）的風格寫出第一稿，然後要求某些段落加上驚慄效果、浪漫成份或者神秘色彩。一如導演般指導演員，度身訂造改變文風，就能令出品成為恍似真人創造的佳作。

AI的應用潛力可謂無遠弗屆，目前，我們運用AI還處於初階，然而不少人相信假以時日，AI 的技術日趨成熟，其發展將會超乎想像。近年在學界備受矚目、系列著作被譯成65種語言、全球銷售量逾4500萬本的以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari），早前在社交媒體談到，AI有可自行決策的潛力，令人不得不憂慮AI會把人類引領到甚麼境地，期間帶來的劃時代改變禍福難料。就如發明了蒸氣機的工業革命，今天看來蒸氣機的確改善了人類的生活。然而生產力大躍進，也引發對原材料和銷售市場的龐大需求，導致全球人類過去200多年的巨大動盪。

事實上，應用科技應以人為本，當生成式AI可快速生產既大量又客製化的優質內容時，人類的價值將如何發揮？因此，在全球都熱烈追捧新科技的同時，我們須從多角度思考問題，謹記秉持批判式思維，人類才能好好掌握未來。







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