RWAs現實世界資產是甚麼？藝術品名畫代幣化如何開拓代幣化經濟的增實力？

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從前，投資名畫等高價藝術品動輒數以億元計，入場門檻高，多視為富豪的投資專利，一般人想要沾手入市，簡直異想天開。

時而勢易，自數碼資產興起，吸引不少藝術家以數碼或虛擬藝術品形式在藝術品市場展出，而金融市場對於將資產代幣化的興趣亦日趨濃厚，催生了各種新的投資機遇，為市場注入新動力。

例如把價值一億元的名畫代幣化，透過創建一億個代幣，每個代幣代表一元資產，投資者可以購買代幣來擁有部分資產。而各種資產都可化成代幣，包括實物資產，如房地產、黃金、紅酒、股票、債券，以及數碼資產，如設計、音樂、文學、商標等。

區塊鏈是代幣化經濟的重要一環，既可簡化金融資產原本繁複的發行和交易流程，又避免了高昂的手續費，而且不受地域限制，能夠24小時年終無休作跨國交易。與此同時，因為所有交易都記錄在區塊鏈上，防止紀錄被篡改，令交易更具透明度。

近年熾熱的RWAs（全名Real-World Assets，直譯「現實世界資產」）正是代幣化經濟的產物。所指是把現實世界的資產，轉換成區塊鏈的加密貨幣。這些代幣代表資產的擁有權，可以在區塊鏈上交易和投資。

研究機構Binance Research估算，截至去年中，RWA扣除穩定幣的市場規模為120億美元。顧問公司麥肯錫（McKinsey）預測，代幣化市場到2030年，總市值可達2萬億美元，前景備受看好；BCG和ADDX的研究更為樂觀，指全球資產代幣化在2030年有望增長 50 倍至總市值16萬億美元，規模為全球國內生產總值（GDP）的10%，極具發展潛力。

因為RWA讓全球散戶也可參與投資門檻較高的市場，在海納百川的效應下，規模可極速壯大。從企業角度看，某些初創公司即使規模不大，或者財務狀況未足以上市或向銀行融資，只要前景亮麗，都有可能通過RWA獲得集資。正如金管局去年以代幣化資產應用為主題的沙盒Ensemble，有份參與的螞蟻數字科技，其高層就指「首單RWA，融資一個億，相當於mini-IPO（小型上市）」。

全球的金融機構熱烈投入，例如英國倫敦證券交易所（LSE），2023年已計劃成為第一間以區塊鏈技術提供傳統金融資產交易的主要交易所，並且劍指全球，希望平台讓各地投資者也可參與互動。投資銀行高盛在去年11月宣布推出以區塊鏈為本的數碼資產平台，從而縮短機構交易和結算時間，該行更期望這個平台最終成為全行所用。

在香港，證監會去年12月已按迅速發牌程序，向四家虛擬資產交易平台申請者發牌，也制訂了清晰的路線圖，加快了虛擬資產交易平台的發牌程序，致力在維護投資者利益和促進虛擬資產生態系統的持續發展之間取得平衡。

RWA潛力雖然巨大，惟不少地方的法律還未涵蓋虛擬資產領域，RWA仍存在不少挑戰，包括法規和技術問題，如資產轉移、交收、贖回，以及跨國監管等，為此，投資者必須對這方面的領域多加探索，做好盡職審查和資產風險管理。







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