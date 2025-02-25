新加坡成智慧國之關鍵︰從加強數碼基建，到以人為本智慧科技，香港值得借鏡嗎？

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新加坡自2019年起在瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）的「智慧城市指數」（Smart City Index）一直位處全球十大，更是亞洲首位，成為領先的智慧國度典範，究其成功原因，在於其建立智慧國的持續決心。

該國在於2014年首度推出的「智慧國1.0」（Smart Nation 1.0）計劃，當時列出三大方向，包括數碼經濟、數碼政府及數碼社會，聚焦發展大數據、物聯網（IoT）、人工智能（AI）、網絡安全（Cybersecurity）等技術，藉此加強數碼應用能力。

十年以來，新加坡的數碼基礎設施已有長足發展，99%政府服務可在網上完成，99%家庭也有網絡連接。去年10月在「智慧國1.0」計劃實施十周年之時再下一成，推出了「智慧國2.0」，提出三大方向：信任、增長和社區（Trust, Growth, Community）。驟眼看來，這三個願景好像和數碼科技關係不大，但細心思量，就看出當中智慧。

「信任」是指提高數碼安全，防止網絡欺凌，在日益複雜又充滿危機的數碼世界中保障市民，尤其是年輕人及長者的數碼安全。具體工作包括推行新數碼基礎設施法案及成立專門機構，應對網上危害。

「增長」則是通過AI與創新科技，推動經濟增長。具體工作包括大力投資於AI科學計劃，鼓勵跨學科合作和研究；又支持中小企業使用AI工具，以及成立「智慧國教育工作者獎學金」（Smart Nation Educator Fellowship），培育人才。

「社區」集中處理科技發展帶來的負面影響，比如社交孤立和互聯網上海量不盡不實的訊息。具體工作包括推廣網絡健康教育，為不同年齡群組的市民提供更多數碼技能課程。

檢視新加坡智慧國計劃發展的十年歷程，極有啟發。由1.0積極加強數碼基建，到2.0以科技推動社會和諧，銳意改善人文精神的福祉，體現「以人為本」的智慧城市宗旨。其「以人為本」的方針更盡顯於不同類型的國家重點項目當中，如在2017年推出的國家資助研究項目「新加坡降溫計劃」，便鼓勵運用尖端科技如GIS，以數據為本作出決策，優化城市環境，並提升城市效率。往後，該國還繼續撥款數以億元支援研究城市可持續發展策略，務求切實提高人民的生活質素。

誠然，互聯網自上世紀九十年代流行後，為世界帶來翻天覆地的改變。大家享受科技發展的成果時，亦開始面對其破壞。例如網絡社交孤立引起的精神健康問題，以及網上欺凌和詐騙所帶來的焦慮和壓力等。如何以科技推動經濟，提高國家競爭力之餘，又能令社會凝聚共識、關愛共融，是一個重要課題。新加坡建立智慧國1.0再進化至2.0的過程，正好提出一個令人鼓舞的新方向，同時引證了「以人為本」才是城市可持續發展的基石。







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