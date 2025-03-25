發展藍圖的共贏方案，如何產生協同效應振興經濟？推動漁農業界升級轉型及沙頭角文化旅遊

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香港是東西文化匯聚的都市，既融合各國文化推陳出新，又保留著大量本土傳統文化工藝和習俗，在推動智慧城市持續發展時，平衡發展和保育成為關鍵的議題。

根據聯合國教育、科學及文化組織於2003年10月17日的大會上通過《保護非物質文化遺產公約》界定，要保護非物質文化遺產（非遺），就是要確保其生命力，特別是弘揚、傳承和振興。而我們經常品嚐到的菜式，例如香煎蜜味金蠔、鹹檸檬蒸烏頭魚、蠔油唐生菜、白灼基圍蝦、臘腸臘鴨飯等，這些新鮮食材背後的各項養殖和製作技藝，原來早已被列入「香港非遺清單」。

工藝文化得以傳承，必有其質量和信譽。因此，我非常支持政府2023年底推出的《漁農業可持續發展藍圖》（《藍圖》），以推動漁農業界升級轉型、邁向現代化和可持續發展為目標。

一直以來，大部分市民都喜愛本地生產的農產品，認為比較新鮮及有信譽保障。而漁護署自1994年起推行的「信譽農場計劃」，讓所有信譽農場的農藥使用情況均受監察，產品也必須通過殘餘農藥的測試才可出售，令市民對本地農產品更有信心。

截至2022年，本地漁農業總產值僅36.5億元，所以《藍圖》提出要善用北部都會區（北都）發展機遇，提升漁農產品的產量、質素和產值，建立本地品牌，同時發展與農業相關的休閒活動，促進城鄉共融。

無獨有偶，政府去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，也同樣聚焦北都。北都範圍內蘊藏大量岩石的寶藏，印洲塘、荔枝窩、吉澳、鴨洲，還有香港首次發現恐龍化石的赤洲，早於2015年已列為香港聯合國教科文組織世界地質公園，擁有長達4億年歷史的各種沉積岩，展示了香港完整地質歷史。

當局建議於北都打造成「藍綠康樂旅遊生態圈」，提出沙頭角文化旅遊區行動計劃，配合客家和漁民的傳統文化，推出沙頭角文化生態旅遊路線產品；兩份藍圖提出的計劃，建議推行的地點和概念都不謀而合。

假如環境及生態局與文化體育及旅遊局能攜手合作，加入非遺和地質歷史作宣傳重點，這種集生態保育、地理、歷史、科普、文化等多元旅遊體驗於一身的獨特景點，相信會吸引更多本地和海外遊客，振興本港經濟。

不過，政府公布的發展藍圖眾多，卻未見有連結上下的綜合方案，促進跨部門協作，創造協同效應。當局如能充分利用現有科技資源，如以土木工程拓展署建立和營運的「聯合運作平台」（Common Operational Picture，COP）作互動，憑藉其單一資訊來源（SSOT）的特性，可確保各部門同時掌握一致資訊，有助溝通及尋求共識，提升工作效率和節省成本之餘，更能實時監察各藍圖發展進度，達致互利共贏。







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