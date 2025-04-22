香港金融科技生態圈具潛力︰轉數快港元交易額平均每日達90億，助大灣區金融業人工智能升級轉型

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過去10年間，香港金融科技發展一日千里，尤其在疫情下，移動支付需求大幅增加，為金融科技市場帶來更多機遇，提升金融科技在不同場景的應用，讓香港成為最佳測試平台。根據2023年發表的「香港金融科技普及指數」（FAI），74%香港受訪者使用兩項或以上的金融科技服務，電子支付普及率達90%以上。

在多種金融科技服務中，就以香港金融管理局於2018年推出的「轉數快」（FPS）最為突出。截至2023年底，FPS已有1360萬個賬戶，港元交易額平均每日達90億元。近年，金管局與人民銀行積極推動香港的FPS與內地快速支付系統互聯，預計今年6月，兩地居民可透過手機號碼，全天候做到跨境匯款並即時到賬，料進一步提升香港作為離岸人民幣支付結算中心的優勢，未來更可考慮將服務拓展至東盟、中東地區等重點新興市場，提振經濟。

目前，香港有超過1100間金融科技企業，按年上升15%，佔亞太區總數逾17%，業務涵蓋移動支付、跨境理財、人工智能（AI）金融服務顧問、財富及投資管理、合規科技等各個範疇，當中包括8間數字銀行、4間虛擬保險公司及10間持牌虛擬資產交易平台，更有4間從事金融科技領域的「獨角獸」（估值超過10億美元的初創）在香港建立總部，提供創新及多元化的金融服務，可見香港是發展金融行業的橋頭堡。

縱使全球經濟正面對許多挑戰，香港仍是最具潛力的金融科技生態圈之一。去年9月公布的《全球金融中心指數》報告，香港在全球121個金融中心排名第三，並在亞太區居首。投資推廣署最新公布的「2024年初創企業統計調查」結果顯示，香港的初創生態圈活躍依然，數目增加至4694間，創歷史新高。當中從事金融科技業務最多，共619間，足證香港是孕育金融科技公司的搖籃。

近年，中國的金融科技受惠於政策支持、市場需求、先進技術，以及資本推動，規模經已極速壯大。就以移動支付為例，中國的移動支付的普及率高達86%，位居全球第一，這完全歸功於金融科技的長足發展，而香港作為大灣區智慧城市群的一份子，其生成式人工智能在金融市場的使用率接近4成，遠高於全球平均水平的26%，在「一國兩制」的制度優勢及國際化的特點下，相信可賦予大灣區各城市更好地運用生成式人工智能為金融行業升級轉型。

隨著大灣區城市的深度融合和生活模式的數碼化，我相信只要持續加強與內地其他金融中心合作互補，強強聯手，特別是在金融法規、技術融合、數據安全，以及風險控制等多個領域上加強合作和互動交流，必定可進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，還有望為國家加快建設金融強國的目標作出貢獻。







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