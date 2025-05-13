北都可持續發展之道：塱原生態公園案例分享，紅花嶺郊野公園與科技農業園創新經濟轉動力

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根據2021年公布的《北部都會區發展策略》，政府計劃把北部都會區（北都）發展成一個宜居宜業宜遊、以創科產業為經濟引擎的都會區，此舉既有助促進港深兩地的合作，更可構建灣區智慧城市群。

事實上，建設智慧城市的最終目標是達致可持續發展，故此城市發展絕對不能忽視環境保育。筆者非常欣喜當局推動北都發展時，強調會考慮到鄉郊的歷史和特色，以及當地生態環境的可持續發展，力求營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的都會環境。而於去年11月開放的「塱原自然生態公園」便是落實發展與保育並全的最佳案例。

塱原自然生態公園是一個結合濕地保育、農耕作業與自然教育於一身的標誌性設施。這個佔地37公頃的生態公園，大部分土地原屬荒廢私人土地，在發展北都的機遇下，政府得到土地擁有人的同意，用5年時間把這片荒地修復重整，發展成孕育豐富生物多樣性的樂土。

塱原位處上水雙魚河與石上河之間，是一片生態價值極高的淡水濕地，為水鳥和兩棲爬行動物提供良好的棲息地，讓牠們可以休息及安心繁衍下一代。

整個公園分為三大管理區域，分別為訪客區、農業區以及生態區。筆者最欣賞公園將農業區的農地，出租給原本在塱原耕種的農戶繼續耕作，既建造了石籠水道方便灌溉，又在農田附近建造全新的儲物設施，方便農戶存放耕作設備，農田也種植了不同的本土農作物，包括有稻米、通菜、西洋菜、生菜、馬蹄等，讓這種被列為「非物質文化遺產」的耕種技術得以傳承。

與此同時，政府又撥款在新界古洞南設立「現代化科技農業園」，落實新農業政策。項目共分兩期：第一期分別以傳統、有機和現代化3種模式發展；第二期透過公私營協作模式，促成本地農民團體牽頭發展，協助提升本地農場的競爭力，推動農業可持續發展。

北都總面積達3萬公頃，幅員廣大，單是去年開放的紅花嶺郊野公園已佔530公頃，還未計其他產業項目。據北都《行動綱領》指，會因應北都不同地區的特色和優勢，作不同策略定位，又以產業發展為導向，規劃及提供區內用地。這橫跨20年的發展進程，要維持生態平衡及確保產業發展營運暢順，難度甚高，必須運用各種先進科技去協助監察發展進度，例如以無人機結合地理空間人工智能（GeoAI）技術、人工智能物聯網（AIoT）、激光雷達（LiDAR）等技術，將科技融入保育與發展中，令產業降本增效。

北都是香港未來發展的重要引擎，將為香港注入新經濟動力，尤其是透過提供新土地作創新科技發展用途，在「南金融、北創科」的新產業布局下，助力香港發展成國際創科中心，相信能同時實現發展與保育並存，讓城市可持續發展。







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