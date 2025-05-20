人類駕馭AI的三大秘訣︰提升競爭力的關鍵策略，加強分析能力、掌握運用數據及跨學科價值

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人工智能（AI）被視為推動全球經濟增長及社會進步的重要力量。國際數據公司IDC預測，到2030年，AI將爲全球經濟貢獻19.9萬億美元，推動2030年全球GDP增長3.5%。世界各地都進入AI馬拉松競賽，紛紛投放資源，爭奪AI人才，預計將為全球創造更多科技相關的新職位。

世界經濟論壇（WEF）發表的《2025年未來就業報告》就指出，AI可造就更多新工作，預計到2030年，AI可創造1.7億個新職位，同時淘汰9200萬個職位，此消彼長下，將淨增7800萬個新就業機會。

要把握新就業機遇，便須與時並進，學懂駕馭AI，發掘其潛力，把智慧發揮得更淋漓盡致，才能提升競爭力。然而，究竟如何裝備自己，才能做到未來就緒，隨時投入新職位？我認為以下三個要訣是必須牢牢記住的。

首先，提升個人分析能力是生活之必要。不論是學生、在職或是退休長者，面對生活的各種轉變，都要保持冷靜，不要迷信AI可以解決任何疑難。畢竟AI沒有生活經驗，所以要相信「人機協作」，掌握綜合科技的優勢，方能創立合適的綜合解決方案。尤其是網絡威脅和科技罪案不斷入侵各階層，只有強大的分析能力，才能避免墜入網絡陷阱。

第二，掌握運用數據的竅門，是提升競爭力的不二法門。過去我多次指出，數據是推動智慧城市運作的基石，如何運用AI融合各種科技協助數據分析，從海量數據中發現問題癥結所在，然後抽絲剝繭，靈活地把難題逐一擊破，就必須使用以單一資訊來源（SSOT）建立的平台作數據分析。例如以地理資訊系統（GIS）為核心建立的「聯合運作平台」（COP），就能夠把不同種類的數據精確地進行分析，減少因數據新舊難辨而擾亂思維，同時有助提升判斷力，作出最佳決策。

第三，跳出舊有思維框架，掌握跨學科價值。未來報告指出，縱使生成式AI的執行力正不斷增強，以人為本的技能依然重要，這包括創造性思維、同理心、協調和適應能力等這些軟技能實力。隨著AI技術快速發展，我們必須學習不同的知識及技能，擴闊眼界和思維，在眾多的科技中找到最佳組合元素，並按不同場景及需要作出人性化調整，才能創造出以人為本的獨特方案。

無可否認，今日的人工智能已成為不少人的出行指南針及工作夥伴。然而，若只是盲目追隨先進科技，人類的價值又如何得到發揮？OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）在其網誌中便提到，「做正確決定及如何在不斷變化的世界中導航，將具有巨大價值；韌性和適應能力，將是值得培養的有用技能。」因此，要在紛亂的世界中尋找正確方向，懂得分析地理空間數據就成為箇中關鍵，而這更成為人類駕馭AI的最大優勢之一。







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