AI空氣監測新趨勢︰英國初創空氣污染 App規劃最佳外出時間，環保署人工智能機械狗偵測污染源頭

空氣污染對人體健康可造成重大的傷害。聯合國報告指出，空氣污染是全球第二大死亡風險因素，導致每年有超過800萬人死於相關疾病。香港大學有研究更指出，若長者長期暴露於污染空氣中，吸入或接觸與其他環境污染物混合的微細懸浮粒子，整體癌症死亡風險會增加22%。為減低空氣污染，世界各地都尋求創新科技協助，當中協助空氣監測及預警的人工智能（AI），已成為現今的核心應用科技。

例如倫敦帝國學院地球科學與工程系、數據科學研究院組成團隊，去年成功開發DyNA系統，結合物理模型和AI技術，使用特製的循環神經網絡（RNN）來處理數據時序並預測污染事件，又利用實時空氣數據提高預測的準確性。一旦發生可能影響空氣質素的突發事故，系統可迅速分析數據並更新預測，從而確保提供最新、最可靠的空氣質素健康指數，較傳統的空氣品質評估工具更快速可靠。

此外，為方便市民規劃踩單車路線或調整跑步的時間，英國初創企業Air Aware Labs開發了名為AirTrack的應用程式，結合全球定位系統（GPS）資訊、AI、空氣污染模型和用戶行為，針對提供有關空氣污染的資訊，讓市民決定最佳的外出時間與地點，避免進入空氣污染重災區影響健康。

至於香港，政府持續推進《香港電動車普及化路線圖》、《香港清新空氣藍圖2035》及《香港氣候行動藍圖2050》中多項有關空氣污染物排放的管制措施，又與內地政府緊密合作，加強對珠三角區域的空氣監測。除了設立大量的監測站，還研發了智慧空氣質素監測系統（Smart AQ），系統結合物聯網（IoT）、AI、現有空氣質素監測站、微型空氣質素監測設備和數值模型，讓公眾即時掌握最新和更細緻的地區空氣質素資訊。

環保署更開發了人工智能機械狗，配有電腦視覺、機械人結構、先進的空氣測量傳感器及AI演算法，協助調查空氣滋擾投訴，靈活偵測污染的源頭和位置。其特製的定向進氣口及演算法，能夠判斷不明氣體的屬性，自動追蹤氣體方向和尋找污染源。

機械狗可同時透過連結5G及IoT，從環保署智慧指揮及控制中心的電腦伺服器，即時獲取搜索範圍的空氣污染物排放清單大數據，方便進一步分析，對本港的環境監測與緊急應變工作，有突破意義。而這機械狗方案更在智慧政府創新實驗室的比賽中獲獎，實在令人鼓舞。

創新科技的應用為改善空氣污染問題提供了新的可能性，逐步提升空氣品質，有助打造更宜居的城市環境。在實踐過程中，我們需要持續加強技術研發，同時提升產學研合作，讓科研成果能真正轉化為改善民生的可持續方案，令市民活得健康快樂。







