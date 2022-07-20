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科技帶來的改變是實實在在的，大到雲端計算、人工智能，小至款式各式各樣的服裝、居家物品，技術的創新，不僅讓生活更美好，也間接或直接推經濟向高質量發展。



在中國有企業曾展出各種虛擬現實新科技。如5G＋VR救護車，專家只需要戴著一個VR眼鏡，站在5G智慧急救指揮平台前，就可以看到救護車內的實時全景，全面掌握病人急救的情況，車上的醫護人員可以和院內的專家進行實時溝通。



負責企業希望做到「上車即入院」，在送醫路程中，醫院的手術醫生就可以快速3D建模，做術前規劃，把手術的一些方案盡快制定出來。



新技術如何改變生活，包括5G無人駕駛汽車、雙層臥鋪高鐵車廂。而一款「預洗盆」洗衣機，更是讓很多人感受到優秀的工業設計正在走進我們的日常生活。



隨著技術的發展，未來的教育方式也將發生創新變化。英國、芬蘭、德國、西班牙等眾多專家學者齊圍繞，基於科學技術下的教育創新及變革等不斷展開交流。冀可打造跨學校、跨區域、跨國際、跨文化的共同學習交流全新平台。



早前4間數碼港社群初創企業獲邀參加港交所收市敲鑼慶祝儀式，包括從事數碼娛樂及遊戲開發的「獨角獸」企業Animoca Brands、旅遊平台Klook、區塊鏈企業ConsenSys Hong Kong Limited，和智慧物流平台Pickupp。而香港作為金融樞紐 -恆生指數公司與數碼港進一步深化合作，互相支援，與數碼港的兩間初創Rivermap和Wizpresso。



數碼港與香港貨品編碼協會（GS1 HK）在7月合作，推出「智能數據推動數碼轉型」計劃。



數碼港首席公眾使命官陳思源表示，初創企業正面對如何採集相關數據及有效運用的大難題，希望可透過是次合作計劃有望降低數據採集難度及縮短初創方案推出時間，而投放資源相對亦可更少。



GS1 HK首席營運總監林漢強博士更認為香港擁有出色科技基建和研發能力，是次計劃絕對可借助數碼港龐大創科社群力量，為商界及初創提供一站式支援，締造一個多贏局面並一步一步推進數碼經濟發展。



家庭是生活的核心，它所涉及的領域涵蓋家電、互聯網、智能硬件、家居設計等等;對於正在發生的未來，如何能把家庭內的資源最有效地整合、構建完善的生態，把智能化生活方式從居住空間到城市公共空間的體驗演繹得更加細微、深入且發揮更大的社會創新與貢獻價值，是我們值得思考和探索的問題。



科技雖改變生活，智慧開啟未來，但科技始終來自人心。











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