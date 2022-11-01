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經過專業投資評審發現創新企業價值，為培育發展具有國際競爭力的大型企業奠定穩固基礎。創業投資不僅是強化創新創業活動的動力和加速器。加快科技商業化、產業化、市場化的進程，透過推動科研成果向創新商品的轉化和推廣，促進過程各環節之間有效對接，近年來迅速發展的智慧城市下的工業3.0、新能源高效節能技術、醫藥保健、生物科技、金融科技等產業及其對經濟GDP增長的貢獻，與創業投資大力支持關係密不可分。



展望未來，新興產業創投計劃需具有系統整合創新資源、科技、產業和經濟等功能，對於香港實施創新驅動發展戰略，能夠起到不可替代的推動作用。在這一過程中，要首先深化科研管理體制等相關改革，不斷完善相關法律、政策體系、監管制度，營造良好的創新、創業及營商環境。



與此同時該進一步引導整體社會增進發展創業投資共識。充分運用網絡、報紙、雜誌等媒體加強創業投資在創新驅動發展作用的宣傳與引導，增強重視創業投資的意識；通過高峰會等多種形式加強對創新創業成功案例的宣傳，激發持份者積極參與創業投資。



在2022年10月底數碼港主辦的年度創投盛事「數碼港創業投資論壇」，匯聚超過100位國際創投專家、投資者、合資公司，以及數碼港社群初創，連同「智慧生活創投日」、初創工作坊及初創診所一連串論壇活動，另外，論壇亦為初創企業及投資者促成逾300 場一對一會面的融資配對。



（圖片由作者提供）



數碼港行政總裁任景信表示：「香港要建設成為國際創新科技中心，初創企業要做大做強，投資者及創投基金扮演舉足輕重的角色。雖然現時企業面對集資環境充滿挑戰，但許多創投基金夥伴仍然表現活躍，加上政府最近推出包括『策略性創科基金』的各項措施，我們對香港創科產業發展充滿信心。數碼港將繼續推動投資者與初創企業對接，促成融資配對，為業界把握發展機遇及擴展業務網絡，將創科成果化為商機，以至便利！」











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