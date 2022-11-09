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早前試過有一天沒有帶手提電話外出，一天下來發現有著不一樣的經歷和體會。自智能電話出現，我們無時無刻也離不開智能手機，幾乎是任何的生活場景，我們都在拿著自己的手機。

不知有多久我們忽略了：坐車就是看車窗外的景況；走路就是好好走路；吃飯就是專心吃飯，細意品嘗食物的味道；聚會就是和朋友聊天，談天說地，或晚上用電話找朋友聊天。但自從智能手機出世，所有生活都開始離不開手機，除了睡覺、工作，其餘時間都與電話結伴。

智能手機裏下載了無數APP、各種社交軟件。如果沒有帶手機都是一種罪惡，會不習慣，會沒有安全感。現在大家都說沒有帶錢可以，一定不能沒帶手機，手機更不能沒電。

現在手機成為我們的安全守護神，嘗試一天不帶手機，發現有更多的時間去做自己想做的事，而不會拖延，智能手機給予我們便利的同時，也在消耗著我們的時間。

放下智能手機，會讓我們戒掉和慢慢習慣，然後有更多的時間去提升自己，閱讀及學習等等。

你的時間你或許像用錢一樣，沒有去仔細記錄，也不知道具體分布在了哪些地方。最後只是大概計算，認為自己一天很忙，甚麼都瞭解了些。實際自己想要做的事情，根本沒有做，又堆積到第二天，我們會發現堆積的多了，都沒有動力和信心。

人生的渾渾噩噩，在於我們時刻都低頭看手機。何時抬頭看看世界，看看現實。當你的娛樂多餘學習，我們的人生一定會是憂愁的。

放下手機，沒有其他事打擾，沒有社交媒體打擾，我們有更多的時間去做有意義的事。

今天一部智能手機的功能實在太多，既可通訊，還可以看影片、聽歌、玩遊戲，更可隨時登入社交網站。

智能電話可以隨時隨地把難忘的每刻片段記錄下來，例如：你還可以透過下載具備電子付款購物功能的應用程式，使生活更方便。比如有時有些東西自己很想買，又不肯碰上天氣非常惡劣、不宜外出，目的地有十分遙遠的情況下，便可使用此功能，輕輕一按，貨品便立即「到手」！

智能電話的確大大方便了我們的生活，然而卻無形中在人與人間、人與世界間豎起了隱式屏障，蒙蔽了我們清澈明麗的眼睛，甚至磨滅了我們某些美好而重要的特質。科技發展的原意是拉近人與人之間的距離，但物極必反當過度使用、過分依賴後反之卻令我們陷進迷茫與寂寞當中。

智能電話的好處雖多，也有不少壞處。譬如電話所發出的藍光會影響視力和睡眠質素，藍光對眼底有潛而且過分接觸會令睡眠質素下降，並對情緒產生影響。

「水能載舟，亦能覆舟。」我們只要學會要節制，便可以好好善用我們的智能電話。若能偶爾放下手提電話，相信我們能擁抱更多？因為在沒有手提電話的一天讓我體會到，也許我們需要的不是無時無刻的溝通、刺激感官的娛樂，而是抬起頭，張開眼，真誠地觀看這個世界，以及周遭的人。







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