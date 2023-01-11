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在我看來，城市的數碼化發展是全民參與、共建共用的。為了解用家的使用感受，通過主動收集數據，了解市民或者企業實際辦事過程中遇到的問題和痛點，這全是我們不斷提升服務效能的養分。從心底認識到「以使用者為中心」不僅只是一句口號，而是要紮紮實實融合到現實生活並可加以實踐中。通過這幾年的歷練數碼化不斷演變，行業之間更加深刻地認識到，每個環節穩紮穩打，才能成就業務+技術高效雙輪互相驅動。

「新」在三個地方：新的夢想、新的傳承、新的堅守是眼中的新數碼時代，全方位，多元化角度的呈現家庭生活中的更舒適、更方便、更安全和更健康的具體場景，進而共同打造出具備共同智慧生活理念的智能社區。所在的城市，能夠從事「一網即通辦」的工作，應主動理解把握時代潮流和國家需要，要敢為人先、敢於突破、敢為創新，智慧生活是一種新內涵的生活方式。智慧生活平台是依託雲端計算技術的儲存，在工作及家庭場景功能融合、增值服務挖掘的指導思想下，採用主流的互聯網通信，配合豐富的智慧家居產品，構建享受智慧家居控制系統帶來的新的生活方式。

在新一輪科技浪潮中，人們的生活方式與以往相比發生了巨大改變，這種改變很大程度上是由資訊化推動的。世界因資訊化而更加多彩，生活因資訊化而更加不同。資訊化不僅改變著人們的衣食住行，還在不斷拓展和滿足人們更高層次的需要。新時代，我們要解決好數位鴻溝問題、資訊安全問題、應用成本偏高問題、法律法規不健全問題，創造更好的數碼化生活。

智慧生活的內在實質並不僅是各種外形個性，使用方便的智慧家居產品，更主要的是充分體現了和諧社會的三方服務精神和服務能力，從智慧家居產品企業的產品開發需要換位元元思考，融合出真實的家庭應用新需求、新特點；到無處不在的雲端服務的及時，安全，穩定的管道和資料分析能力，到各種特長服務部分和機構的服務恰到位，準確和責任性。各方互通，互動才能真實，準確的體現出智慧生活的全部內涵。

在香港的數碼港期望長遠延攬人才之外，更可以在根源上幫助培育人才，因此一直舉辦不同的青年創科活動，透過趣味的方式讓青年對創科產生興趣，令他們自主參與創科的研發及應用，長遠對創科業界發展帶來幫助。未來會配合青年發展藍圖，提供包括STEAM的多元教育，鼓勵年青人探索及裝備未來。從電子商務發展、移動支付普及，到智慧交通智慧出行，再到遠端教育資源分享，資訊化深刻影響人們生活的方方面面。與之前的科技革命和產業革命相比，資訊化演變對人們生活的影響範圍更廣、程度更深。資訊化的發展將全方位改變社會面貌，催生全新的生活方式，為我們創造更加美好的生活。

（圖片由作者提供）

另一數碼港培育初創企業Master Snooker Kingdom，由世界頂尖英式桌球選手傅家俊創立，為兒童提供高水準桌球練習及傳授STEM知識，讓小朋友學習桌球同時了解背後的物理原理；未來將加入投映器及動作感應器，在桌球枱上投射最佳擊球位置，有助分析學員表現，進一步訓練學員成「桌球大師」。

數碼港首席公眾使命官陳思源曾表示數碼港多間創科企業提供能照顧不同用家需要的運動科技方案，亦有為數不少的初創，其技術具進一步發展成運動科技的潛力。在政府大力支持本地體育發展並推動體育產業化，加上透過基金支持運動科技研究，相信能為創科企業帶來龐大的商機。

智慧生活不止於技術而是依託于智慧化技術的發展而形成的，更重要的是在服務的「智慧」升級，技術與服務的全面智慧化，便是我們所追求的智慧生活方式。

（圖片由作者提供）







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