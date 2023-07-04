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因為科技而帶來我們的生活越來越智慧及數碼化、出街可不用現金，開門7件事可用應用程式，在外旅遊入住的酒店也是智慧酒店。

圖片由作者提供

然而在智慧的生活的全面覆蓋下，其中基層或年老的一層在使用體驗上卻不是那麼理想。在生活中經常聽到他們因為無法出示公共交通、社交、商場及醫療發生衝突，使用現金有機會被拒。到底該如何讓智慧技術與日常生活協調發展是一個重要課題，在2020年國務院曾經發佈了一份《關於幫助老年人更好融入智慧社會的提案》幫助老年人群體解決智慧化所帶來的數字鴻溝。

很諷刺的是當社會一部分人在享受智慧化帶來的方便的時候，另一部分人卻在承受智慧化帶來的困難，反之智慧讓生活更簡單變成智慧讓生活更複雜，這的確違背了智慧生活可持續發展的初衷，建議從以下幾個點幫助基層或年老的一層破除智慧困局。

1. 疫情期間，健康掃碼出行碼成了出行必備，許多基層或年老的一層的手機功能還停留在基本打出打入功能機，如何重新學習善用手機碼對他們人來說成了難事。 可以多舉辦活動，在活動現場，認真地教，讓他們認真地學，對於不懂的地方，可耐心解釋。「一對一」指導下成功下載安裝合適的APP，同時可增強其他防詐騙相關意識，有效預防和打擊詐騙犯罪活動。

2. 針對一些群體對智慧設備操作運用困難，從而因此拒絕接受使用任何智慧設備。其實生產商與開發者應多人性化多留意操作流程，整體會否可配合社會不同階層群體使用，可人性化並邏輯的簡化流程，降低操作難度，引導融入與接受智慧生活。

隨著科技的迅速發展，各種各樣的新事物相繼面世，得益於此，我們的生活品質，在多方面、多維度上得到了顯著提升。科技出行，自跨入車門，全新的設施在燈光下閃閃發亮、悠揚的音樂環繞耳邊、人體化座椅、無線Wi-Fi、順手可用的電源插座，無一不讓乘客倍感驚喜。

而自駕或徒步，在手使用的智慧導航系統，「前路同行」無憂。隨意輸入一個地點，便跳出了數種路線來、里程、耗時、路況等一覽無遺。一眼望去就看得很清楚，毫無遺漏，方便綜合選擇後做出選擇。

智慧導航系統下的「發現周邊」功能更是強大，它讓周圍的一切服務設施，變得實時可找，如公廁啊，車站，餐廳及住宿，都盡入眼簾。

「網購」，是近幾年出現的一個新詞語，即在手機，電腦等電子產品上直接下網上購物可大幅地節省了人們去實體店購物的時間，使各種商品的價格等資料更直接、更系統地呈現在人們面前，同時擁有足夠充足的購物保障。

流動支付正逐漸替代了現金的應用。從最初的刷卡支付，演化到刷碼支付，再到最新的刷臉支付，尤其是支付服務方會不定時地推出各式各樣的優惠活動，從而獲得了廣大顧客的青睞。

解決智慧化所帶來的數字鴻溝，是生活服務保障化，如不得拒收現金，為社會不同階層提供支付提供方便，為其他人保留一定數量的線下免預約進入或購票名額等，從生活服務上保障有需要照顧的一群。 將線下體系進行適老同步化，兼顧不同年齡層次的服務模式，保留傳統線下模式，優化服務機制體系。

科技運用得宜定可大大改善生活，期望在不久未來，市場上出現更多針對50後、60後的手機APP。智慧生活是協助各式各樣的人士有序融入智慧生活。新模式，構建智慧生活新格局，切實提升人的幸福指數。因最終獲益的都是市民。







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