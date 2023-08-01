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空間數據共用平台（Common Spatial Data Infrastructure）是《香港智慧城市藍圖》智慧城市發展的不可或缺元素！其實甚麼是地理空間數據（GIS）？原本早已融入日常生活中，例如透過手機的地圖尋找路線、追蹤巴士實時位置，以至用了外賣速遞、網購送貨，統統都牽涉這門技術。地理空間數據用途廣泛，潛在價值高，有助發展或改善不同的公共及商業決策。它是提供一個以數碼地圖為基礎的一站式平台，開放和分享政府空間數據。市民可以在入門網站搜尋、閱覽及下載不同空間數據，藉以開拓發展各種應用的可能性，推動數碼經濟，改善生活質素。

如今，數據已經成為寶貴生產力，他們是有生命，因為掌握了數據誰就可能擁有未來。通過對收集回來的數據進行分析，可以為企業的營運決策提供資料支撐，為整個產業升級、重構，而完整的生態環境是由內容、終端、管道、作業平台、大數據搭建基礎出平台。

為推廣空間數據共用平台及提升大眾對空間數據的興趣，發展局成立的地理空間實驗室舉辦空間數據共用平臺大獎 2023 - 「空間數據推動城市向前邁進」，活動旨在進一步將空間數據普及化，鼓勵學生及社會大眾靈活運用空間數據解決城市面臨的挑戰。空間數據共用平台大獎 2023匯報日暨頒獎典禮已於7月底順利舉行。而經過評審們一輪評分及甄選後，4個組別的獎項得主亦順利誕生。詳情請參閱 https://csdigeolab.gov.hk/tc/

由作者提供

今年比賽主題為「環境（environmental）丶社會（social）丶及管治（governance）」（ESG） 。ESG所涵蓋的可持續發展的課題和挑戰，例如環境保護、社會共融、保育、能源使用等，都包含「空間」元素。比賽鼓勵大家發揮創意，利用空間數據共用平台入門網站上的數據，在ESG議題上解決城市面臨的挑戰，使香港成為一個宜居、智慧及創新的城市。

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香港特別行政區政府發展局空間數據辦事處總監陳宇俊先生分享，局方期望透過地理空間實驗室和是次活動，可提供平台讓市民和業界人士，尤其是學生、年輕人和包括開發應用程式的初創公司，一同討論、探索和交流，發揮空間數據的潛力，創作新的應用，為企業創造商機，並從而改善市民生活質素。空間數據的互聯互通，亦可望更好地協助政府規劃和制定政策。他期望透過不同㓉動接觸公眾，繼續推動空間數據共享，大家共同探索空間數據的價值及應用。

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作為大會頒獎嘉賓之一的羅兵咸永道香港公共事務諮詢合夥人王君弼博士表示：「空間數據是香港成為智慧城市的重要資產。 CSDI 和 Geospatial Lab 在共享空間數據和鼓勵使用數據方面發揮著重要作用。通過在社區的不同方面創新地使用數據，可以最大限度地發揮其價值，例如為香港建立數字孿生，以促進城市管理和情景規劃。」

香港會計師公會會長方蘊萱表示：「我很榮幸獲邀成為大會評委之一，尤其是今年的主題為ESG，揉合空間數據的應用，讓不同年紀層的參賽者透過比賽發揮創意及思維，實踐環境保護丶能源使用及可持續發展，共建美好共融城市。」自2021年7月由發展局成立以來，地理空間實驗室已舉辦超過二百場講座及工作坊，並舉辦以 「地理空間 」為主題的比賽，協助持份者或用家掌握地理空間技術和知識，從教育、體驗和實踐提升普羅大眾對空間數據的興趣，共同探索空間數據的價值和應用，致力為打造科創及智慧城市出一分力。

數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑先生則表示看到很多年輕一代、初創企業及創意人才善用空間數據，開發具創意、利民便民的應用程式，推動智慧生活發展。更期盼未來更多學生及一切可從教育開始、一同參與並認識CSDI。

建造業議會行業發展總監（候任）何炯光先生表示應推動更多私人企業參與空間數據共享，逐步構建城市數碼分身，而喜見是次比賽成功。

另一位大會評審ESRI中國（香港）有限公司行政總裁徐開源測量師也表示參賽隊伍將CSDI原則融入城市發展過程中能推動城市及提升城市的其可持續性、韌性和多元性。而當中的智慧生活課題，例如環境保護、社會共融、保育、生活福祉及資源的獲取等，皆有「空間」的元素，換言之可善用空間數據找出解決方法。

其中空間、智慧、城市、教育、碳中和及綠化一環扣一環，給數據注入生命，便將數據與現實相融，計算並開啟未來，集中呈現了數碼經濟發展的新成果和新成效。讓創新跨界：無限資料實現更廣闊的智慧生活。







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