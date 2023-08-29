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2022年11月人工智慧聊天機器人ChatGPT橫空出世，令全球譁然。ChatGPT的熱效應，引起教育界各式各樣「AI會否請槍」的疑慮，到底是環保科技還是到底應該拒絕。

其實在回答這個問題時，應該還原基本步，「校園」到底是一處甚麼的地方，校園到底在人的一生是有著甚麼樣的位置。校園是一個深度融合體系，一個小社會，而校園的未來模式就是「智慧校園」，它是有不同有生命的元素建構而成，這包括有生命、經驗、情感的教師；有持繼續改變生活的學生等為主要持份者，將經驗與智慧注入建築的建築物、設施與環境之空間；在校內有各式各樣的活動軌跡，他們全是活在當下的交流與共同協作產生的連結。所有的發生只能成為歷史。

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智慧校園內全是人與人、人與物，物與物，業務與業務之間，不再是孤單隔離的單一個體，各種元素像一完整整體，彼此之間有著微秒的關係，各方面的融合成為一個一個生態圈，在交互和融合的過程中實現用一持續價值並再造，打造「共享共用」的校園空間，從而提供貼身貼心的教育資源服務。

智慧校園是綠色高效的物理空間，智慧化地降能減耗，實現「零碳」未來。通過構建數字空間，智慧校園實現對物理空間的高效管理與運營，其充分利用校園既有的能源和資源做到資源與服務按需使用，使能教育形態變革與業務創新，促進教育、生態和社會可持續平衡發展。

早前由香港創新科技促進組（HKtag）主辦的2023年度智慧校園培訓計劃暨實習的證書頒發儀式上，HKtag顧問Alfred在場致歡迎辭，而教育局副局長施俊輝先生及HKtag顧問（青年及社區）Casper則向智慧校園項目計劃及實習計劃的獲獎者及參與者頒發證書。來自德望學校的The Tiger隊伍憑藉Estellation這應用程式取得全場總冠軍，Estellation旨在增強學校周圍的交通流動性，不僅為學生，也為校車司機和居民提供便利。

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HKtag創辦人張詩翱（Eddie）曾表示HKtag成立目的是促進香港社會對科技的理解，並讓年青人可以瞭解更多入行資訊和他的團隊任重道遠，與時並進，吸引更多年輕有活力的人才加入創新科技的行列。

隨近年STEAM科學愈趨被受重視，增加了不少中、小學生對太空科技相關研究及知識的興趣。香港名校聖保祿學校（St. Paul’s Convent School）早前派出3組學生，參加由歐洲太空總署舉辦的太空實驗室比賽。其中研究在太空種植海藻以提供氧氣的組別，更獲選為比賽的十大冠軍隊伍之一。實在可喜因期間於同學們於60Pins的工作坊中接受各種培訓，當中包括實驗設計、太空知識、創科技術、編寫程式、數據分析和機器學習等。

而創新科技及工業局局長孫東在8月25日的電腦通訊節開幕典禮致詞時表示，大會今年首次加入Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會，提供平台推動區塊鏈技術及第三代互聯網相關科技領域的發展。

孫東指出，為助力推動香港成為綠色創新科技城市，樂見電腦節今年繼續舉辦 5G 及綠色科技生活館，以及在智慧科技提升展館內展示由學生所精心設計的智慧校園解決方案，正好與特區政府正在全力推動的數字經濟及智慧城市發展的理念高度吻合。

同在8月28日數碼港主辦的年度盛事「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）2023 數碼娛樂領袖論壇」正式揭幕探索 Web3 新發展，打造數碼娛樂新未來。在一連三日的論壇匯聚了多名本地和國際講者，圍繞主題「娛樂 Power UP! Web3 新視界」， 探討數碼娛樂業界的最新資訊，剖析 Web3 在藝術、教育、運動、生活等各領域的轉變。現場更設立了四大體驗區，包括藝術娛樂區、運動娛樂區、教育娛樂區以及樂活區，讓與會者深入瞭解和體驗數碼娛樂的無限可能性。

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Web3 Living Lab（Web3 生活體驗館）的開幕禮。Web3 生活體驗館為企業提供展示方案的平台，也為社群提供互相學習、共同協作的空間。

數碼港行政總裁任景信表示:「數碼港作為數碼科技創新中心，致力推動本地及國際數碼娛樂產業的發展。DELF 作為國際論壇，致力促進數碼娛樂產業發展和創新，讓與會者深入了解這個充滿機遇的行業。我們很高興看到 DELF 能夠成功匯聚行業領導者，共同探討各行各業如何發揮 Web3的潛力，以及人工智能帶來的巨大機遇，從而啟發公眾瞭解數碼娛樂產業在Web3時代的演變。我們非常感謝政府的支持，將 DELF 列入『開心香港』的活動之一。適逢今年數碼港慶祝成立二十週年，令活動變得別具意義，亦讓社會不同階層的人士，接觸和感受科技如何為我們的生活帶來正面的影響。」

回應文章的初部：校園到底是為甚麼存在呢？

對很多人來說，雖然從小就不是循規蹈矩或名列前茅的好學生，但校園對我們來說，就是一個學習的場所、認識與接觸世界的窗口，在不同階段的校園裏，求取知識、學習人際溝通、學懂尊重，建立思考與辨別的能力，為的就是日後進入社會中，可以擁有獨立思考，可以在多元的世界中，找到自己判斷的依據以及追尋的價值…就是：「在學校好好學，以後自己的人生就靠自己了！」

故在擁抱各種的科技時如使用ChatGPT，便要考慮和尊重其開發者和其他人的知識產權；增加多元化的學習經歷，加強學習範疇內容的連繫，懂得關愛共融，尊重別人，符合適用的法律法規。







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