探討人工智能（AI）技術的發展與應用，推動香港成為國際科技創新樞紐

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香港作為國際金融中心，近年來在虛擬貨幣領域的發展備受關注。隨著數字經濟快速演進，虛擬貨幣不僅帶來了創新的金融模式，也對數據安全提出了新的挑戰。

在2025年3月10日 「科技奇點2025」系列活動的首個活動，「人工智能開發者與愛好者大會」已於2025年3月8日在數碼港圓滿結束。活動吸引了逾180名參與者，包括業界專家、研究人員、初創企業代表及大專學生，共同探討人工智能（AI）技術的最新發展與應用，推動香港成為國際科技創新樞紐。

旨在為香港的AI開發者及愛好者提供一個交流平台，促進技術創新與合作。大會開幕禮由創新科技及工業局副局長張曼莉女士, JP、立法會議員（科技創新界）暨 香港資訊科技聯會會長邱達根先生、以及香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明先生, BBS, JP進行致辭，（排名不分先後）活動亦邀請了多位業界領袖擔任演講嘉賓，當中包括華為雲人工智能領域副總裁羅華霖先生、Google 香港銷售及營運總經理余名德先生、沐曦集成電路（上海）科技有限公司首席產品官兼高級副總裁孫國梁博士、香港數碼港管理有限公司人工智能應用總監霍露明博士，圍繞「數據庫、雲端、人工智能和網絡安全」等主題進行專題演講，嘉賓的精彩發言和熱烈討論將大會氣氛推至高峰。

創新科技及工業局副局長張曼莉女士，JP表示 ︰「剛剛發表的財政預算案中，其中一個最多談及的關鍵詞正正就是人工智能。而於財政預算案將AI獨立成章其實是非常罕見的，所以我們可以見到清晰的目標就是要打造人工智能成為香港的一個關鍵產業 ，亦顯示政府推動AI發展的決心。另外，除了決心亦有配套，為支持AI發展，政府預留10億元成立香港人工智能研發院，期望由上游推動基礎科研以至中下游成果轉化同產業化，凝聚更聚焦的力量。期望計劃將助力香港成為AI技術的國際引領地，推動產業升級及經濟轉型。」

立法會議員（科技創新界）暨 香港資訊科技聯會會長邱達根先生表示 ︰「過去兩三年人工智能（AI）的發展一直都是業界的熱點，所以我們很高興今次「科技奇點2025」的系列邀請到很多專家跟大家分享。人工智能相信會是未來三、五十年科技界最重要的一個產物，將推動各行各業發展，但當中亦有很多值得大家討論的話題。業界關注AI內容生成管理、道德及版權問題，而其中政府最近都提出了版權條例修訂， AI 引擎引用一些內容時應有相應規則，相關議題亦將會在立法會討論，期待我們在活動稍後時間會有更多的分享。」立法會議員（科技創新界）暨 香港資訊科技聯會會長邱達根先生表示 ︰「過去兩三年人工智能（AI）的發展一直都是業界的熱點，所以我們很高興今次「科技奇點2025」的系列邀請到很多專家跟大家分享。人工智能相信會是未來三、五十年科技界最重要的一個產物，將推動各行各業發展，但當中亦有很多值得大家討論的話題。業界關注AI內容生成管理、道德及版權問題。

而香港虛擬貨幣市場呈現出蓬勃發展的態勢。根據最新數據，香港擁有超過100家與虛擬資產相關的企業，包括交易平台、錢包服務商和區塊鏈技術公司。這些企業不僅服務本地用戶，更吸引了大量國際投資者。

虛擬貨幣的運作高度依賴數字技術，這使其面臨獨特的數據安全挑戰：

1. 交易平台安全漏洞：虛擬貨幣交易平台儲存大量用戶資產和個人信息，常成為黑客攻擊目標。

2. 錢包安全問題：熱錢包（在線存儲）易受網絡攻擊，而冷錢包（離線存儲）則可能面臨物理丟失風險。用戶私鑰管理不當導致的資產損失案例時有發生。

3. 智能合約漏洞：基於區塊鏈的智能合約一旦部署就難以修改，其中的安全漏洞可能被惡意利用。

4. 隱私保護挑戰：雖然區塊鏈交易記錄公開透明，但這也意味著交易行為可能被追蹤分析，如何平衡透明度和隱私保護成為重要課題。

隨著技術發展和監管完善，香港虛擬貨幣市場有望實現更健康的發展：

1. 監管科技（RegTech）應用：利用AI和大數據分析技術，提升監管效率和風險識別能力。

2. 隱私保護技術進步：零知識證明（ZKP）等技術的成熟將更好地平衡交易透明度和用戶隱私。

3. 跨境合作加強：香港可發揮「超級聯繫人」角色，推動大灣區虛擬貨幣監管協調和數據安全標準統一。

4. 機構投資者參與：隨著監管框架明確，更多傳統金融機構可能進入虛擬資產領域，帶來更專業的風險管理實踐。

虛擬貨幣為香港金融業帶來了新的發展機遇，但也伴隨著數據安全挑戰。香港通過建立完善的監管框架和推動技術創新，正在構建更安全的虛擬資產生態系統。投資者和企業都應提高安全意識，採取適當措施保護數字資產。在監管機構、業界和用戶的共同努力下，香港有望成為全球虛擬貨幣領域的安全典範。







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