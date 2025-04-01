政府推動企業ESG的重要性︰未來更穩健投資回報，「Live Local+ 」計劃正向教育的可持續發展

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在探討企業在不同營商環境下對環境、社會和治理（ESG）的態度時，可以看到兩個截然不同的情景。這兩種情景不僅反映了企業的決策複雜性，也揭示了香港特區政府在推動ESG方面的重要角色。

消費者、投資者和其他持份者對社會責任和環境保護並不關心，導致企業在資源配置上面臨困境，管理層可能選擇將資源用於降低產品價格、提高員工薪酬或向股東支付更多股息，而非投入ESG項目。管理層可能只會滿足政府和監管機構的基本要求，避免額外的成本投入。在這種情況下，ESG努力往往被視為負擔，而非戰略投資。

經濟效益與社會責任結合，積極的ESG表現能夠吸引更多關注社會責任的消費者，擴大市場份額。為了推動ESG，政府應提高公眾意識，教育與宣傳：政府應投入資源，提升公眾對ESG的關注，讓消費者、員工和投資者認識到ESG的重要性。

政府應促進企業、消費者和投資者之間的交流與合作，共同推動ESG目標的實現。

在不同的營商環境下，企業對ESG的態度各異。在缺乏持份者關注的環境中，企業可能會忽視ESG的價值，而在持份者對社會責任有強烈訴求的環境中，ESG則成為企業實現長期利益的重要驅動力。政府通過提升公眾意識和制定激勵政策，可以有效推動企業積極追求ESG，促進可持續發展。一切從教育開始，確保公眾瞭解ESG的重要性，並通過自身的消費、投資和工作選擇，鼓勵企業踐行ESG。

在2025年3月24日數碼港、Negawatt Utility Limited（庫瓦）及團結香港基金欣然宣佈，「Live Local+ @CCF 2025：正向教育研討會」在數碼港商場全天候廣場成功舉行。此活動為「Live Local+ 」計劃的啟動儀式，獲得家庭與學校合作事宜委員會、香港校董學會、聯合國全球領導力與 ESG 發展中心及18 區家長教師會聯會出席支持，旨在通過正向教育及可持續發展，促進香港學生、家長及教育工作者的身心健康與實踐綠色生活。

家校合作事宜委員會主席方奕展先生、數碼港智慧生活組總監蔡偉傑先生、團結香港基金副研 究總監郭凱傑先生、庫瓦有限公司創辦人兼行政總裁林忠澤先生及一眾嘉賓及十八區家校委員 會代表同為「Live Local+ 」主持啟動禮。

「Live Local+ 」計劃配合教育局「4Rs 精神健康約章」及環境、社會及管治（ESG）準則，運用尖端數碼科技與數據推動幸福學理念（Eudaim onic Happ iness），促進正向家庭關係以支持學業發展，並在校外環境培育日常可持續行為。該計劃首年目標為免費支援 50 間學校轉型，並計劃於三年內擴展至 300 間學校。本次研討會吸引了超過 80 位教育工作者、政策制定者、業界領袖及社區持份者參與，共同探討正向教育與可持續發展的未來方向。

數碼港智慧生活組總監蔡偉傑先生表示：「數碼港很高興在『Live Local+ @CCF 2025：正向教育研討會』同日舉辦招聘博覽會，兩者均與正向教育及人才培育息息相關。數碼港作為香港創科人才的搖籃，深知人才對社會發展的重要性，以及未來人才應具備的素質與條件。『Live Local+ 』不僅為教育下一代提供了平台，更創造了家校各界協同合作的機會，通過互相幫助，為香港的人才寶庫奠定未來發展的基石。」

團結香港基金副研究總監郭凱傑先生表示：「教育、科技與人才三者密不可分，甚至是一體化的。『Live Local+ 』是一個難得的計劃，以數據驅動的教育平台實現雙向互動，讓各方共同推動正向教育。團結香港基金除了專注政策研究外，『Live Local+ 』更是一個實踐的機會，提供了極高的參考價值，展示如何身體力行地推動中國文化與正向教育的融合。我們期待未來繼續與合作夥伴攜手，為香港教育及可持續發展作出更大貢獻。」

在探討企業在不同營商環境下對環境、社會和治理（ESG）的態度時，可以看到兩個截然不同的情景。這兩種情景不僅反映了企業的決策複雜性，也揭示了政府在推動ESG方面的重要角色。

追求ESG的投資者在短期內可能接受較低回報，但他們相信，這種投資方式將為他們帶來更大的長期社會和財務回報。通過支持注重ESG的企業，投資者不僅能促進可持續發展，還能在未來收穫更穩健的投資回報。







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