人工智能在香港的發展及應用：創新科技與社會鴻溝的縮小

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隨著科技的迅速發展，人工智能（AI）已成為全球最具潛力的創新技術之一。在香港，AI的發展不僅提升了經濟效率，更在縮小社會鴻溝方面發揮了重要作用。儘管有些人擔心AI可能取代人類工作，但實際上，AI更能促進人類的創造力和智能，成為社會進步的助力。

香港特區政府對AI的重視程度日益增加。政府成立了創新科技局，專注於推廣科技創新，特別是在AI領域的研究和應用，並提供資金支持，鼓勵企業及學術界的合作。

香港的高等院校，積極開展AI研究，並與企業合作，推動創新應用。這些機構不僅培養了專業人才，還促進了技術轉化，形成了良好的產業生態系統。初創企業在AI領域的活躍發展，亦為香港的科技創新注入了新的活力。

由數字政策辦公室（數字辦）舉辦的2025香港資訊及通訊科技獎分別由8個本地業界組織及專業團體籌辦。今年已經進入第十九屆，旨在表揚本地傑出的資訊及通訊科技產品、方案及應用系統，從而鼓勵本地專業人員和企業，追求創新和卓越，開發更多富創意產品，迎合業務和社會需求。 大會積極協助和推薦合適的得獎者參加海內外和本地不同的創科比賽和展覽，例如「亞太資訊及通訊科技大獎」、「世界移動通訊大會」和「香港國際創科展」等，讓他們的產品受到更多客戶的認識與關注，不僅拓展本地市場，更成功走出香港，擴展至內地及國際市場。

籌辦機構有香港數碼娛樂協會 、亞洲金融科技師學會、香港無線科技商會 、香港電腦學會 、香港資訊科技商會 、香港貨品編碼協會 、香港社會服務聯會 及香港教育城。 2025 香港資訊及通訊科技獎已於2025年4月22日開始接受報名。

由於近年人工智能在各行各業的應用越趨普及，亦對建設香港成為國際創科中心和推動數字經濟發展至為關鍵，所以由2024年開始，大會在每個獎項類別增設一個「最佳人工智能應用獎」，以表揚得獎作品在人工智能方面的創新應用。

「2025香港資訊及通訊科技獎」現正接受報名，報名詳情請瀏覽HKICT Awards的官方網站及 留意數字辦的 Facebook 專頁。

金融科技是香港AI應用最為顯著的領域之一。隨著數據分析和機器學習技術的進步，金融機構能夠更準確地評估風險，提升客戶服務質素。AI驅動的聊天機器人被廣泛應用於提供即時客戶支持，降低人力成本的同時提高了服務效率。此外，AI還能分析市場趨勢，幫助投資者作出更明智的決策。

AI在醫療健康領域的應用也取得了顯著成效。醫療機構利用AI技術分析醫療影像，如X光和CT掃描，輔助醫生進行更快速和準確的診斷。可以通過分析患者的基因數據，提供個性化的治療方案，從而改善患者的健康管理。這些技術不僅提升了醫療服務的質量，也減少了醫療資源的浪費。

在教育方面，AI技術的應用正在改變傳統教學方式。智能教學系統能夠根據學生的學習進度和需求，提供個性化的學習資源，幫助學生更有效地掌握知識。這種個性化的學習體驗不僅提高了學習效率，也能有效縮小不同學生之間的學習差距，促進教育公平。

AI技術的發展有助於提升社會的包容性。社會上某些群體，尤其是殘障人士和老年人，往往面臨著信息獲取和生活便利性的挑戰。AI技術的應用，如語音助手和智能家居系統，能夠幫助這些群體更方便地獲取信息和管理日常生活，從而提升其生活質量。

雖然AI技術在發展中可能加劇數位鴻溝，但香港的策略是通過推廣科技教育和培訓，努力縮短這一鴻溝。政府和非政府組織積極開展各類培訓計劃，幫助社會各界人士掌握AI技能，從而更好地適應科技變革。

儘管AI技術正逐步融入生活的各個方面，但它並不會取代人類。相反，AI更應被視為人類的夥伴，能夠增強我們的能力和創造力。

AI能夠處理龐大的數據並提供決策支持，但最終的決策仍需依賴人類的直覺和情感。人類在面對道德和倫理問題時，能夠進行更深層次的思考，而這是目前的AI所無法做到的。因此，AI的真正價值在於輔助人類，而非取代。

AI技術的普及將創造出新的職業和工作機會。隨著對AI專業人才的需求增加，許多傳統職位將轉變為更需創造力和人際交往能力的角色。社會應該積極適應這一變化，通過教育和職業培訓幫助人們掌握新技能。

人工智能在香港的發展與應用展現了其巨大的潛力，不僅提升了經濟效率，還在縮小社會鴻溝方面發揮了關鍵作用。儘管面臨取代工作的擔憂，但AI更能促進人類的創造力和智能，成為社會進步的重要助力。未來，香港應持續推動AI技術的研發與應用，並致力於培養相關人才，以迎接科技帶來的挑戰和機遇。

人的知識和經歷才是最珍貴的資源







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