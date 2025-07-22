市場公關需適應新的工具與平台，提升工作效率和效果

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在當今快速變化的商業環境中，企業面臨著前所未有的挑戰與機遇。科技的迅猛發展，特別是人工智能（AI）技術的應用，為企業帶來了創新和效率的可能性。然而，如何明智地利用這些技術，以確保其對企業和社會的正面影響，成為了企業家的重要課題。

在AI的輔助下，我們得以更迅速地獲取並解讀公開市場資訊，透過人與機器協同，在保有專業判斷與創意思維的同時，大幅提升工作效率與成果。

但也別忘了，無論如何 AI 再厲害，最終仍要落實到人和組織的層面，最終還是得依賴掌握決策權、背負責任的「man in the box」。這就是為何「懂行銷、懂數據、懂技術整合」的解決方案如此關鍵。 「協同進化」，才真正走向未來。

與幾位企業家溝通時會發現他們對AI的想法，值得參考，陳學良及張國祥表示人類的創意、人脈、聯繫、合作是AI不能取代，AI只能依靠過往經驗去回答問題，但人類卻可以發明創造，從無到有，應付各類突發、新鮮事物，這些將是未來該公司服務的重點。

陳學良和張國祥經常會因不同的項目建議專業意見給客人前，作多方面的考察。

而他們更深深知道「危機公關」並非AI可以應付。出事後如何、何時、從甚麼角度回應，都很考公關的決策能力。而且，公關其實是跨行業、專業、文本的工作，例如介紹一家電競公司，可能要從教育、娛樂、消費者體驗、財經、法律等多方面入手，因此，AI機器人主要是提供幫助，釋放人手去提供更高階的策略、增值服務。

另一位訪問者的品牌The Beans Library，Henry，他透過推廣咖啡和茶，讓人更加明白如何提升生活的態度。這位創始人結合古樹茶咖啡和數據分析，不斷磨練，使每一杯咖啡或茶中都充滿了對生活的熱誠，體現了人性溫度—對生活的熱情。在繁忙的都市中，咖啡不僅是飲品，更是生活態度。Henry從精確控制水溫、烘焙與浸泡時間，讓咖啡和茶可以釋放完美香氣。了解茶葉來源，提升品茶的文化享受。每杯飲品都提醒我們珍惜當下。

在當今創新科技迅猛發展的時代，市場公關扮演著至關重要的角色。隨著新媒體的興起和數字化轉型，企業與其持份者之間的溝通方式發生了深刻變化。市場公關專業人員不僅需具備傳統公關的技能，還需熟悉科技行業的特性和趨勢，以應對不斷變化的市場需求。

首先，信任是金融領域成功的基石。財經公關的首要任務是協助企業建立穩定的互信關係，尤其是在面對投資者和媒體時。透過透明的溝通策略，企業能有效管理輿論，減輕風險，從而增強企業的市場信譽。

其次，隨著社交媒體的普及，負面信息的傳播速度驚人，對企業形象的影響可謂重大。財經公關在危機管理中需迅速反應，制定有效的應對策略，以保護企業聲譽。這要求公關專業人員具備敏銳的洞察力和靈活的應變能力，隨時準備應對各種突發事件。

在這個數據驅動的時代，財經公關也必須善用數據分析工具來了解市場趨勢及公眾情緒。透過數據，企業能制定針對性的溝通策略，更好地評估公關活動的效果，並進行持續改進。這種基於數據的決策方式不僅提升了公關工作的效率，也使企業在市場競爭中保持敏捷。

此外，現代市場公關已不再局限於傳統媒體，還包括社交媒體、網路社群和自媒體等多個渠道。企業需要在這些多樣化的渠道中保持一致的聲音和形象，以增強品牌影響力。整合多渠道的溝通策略不僅能擴大企業的曝光率，還能提高與消費者的互動和信任。

社交媒體是一把雙面刃，既能夠增加資訊傳播速度，為公司形象帶來正面影響，另一方面若處理不當，亦的確更容易觸發公關危機。

市場公關會和客戶並肩同行，根據情況化解危機。

總言而之，市場公關在現今創科世界中愈加重要，企業需靈活應對變化，利用先進的策略來構建信任、管理危機、驅動數據決策，並整合多渠道溝通，以在瞬息萬變的市場中脫穎而出。

此外，數據驅動的決策已成為市場公關的重要組成部分，通過利用數據分析，企業能夠制定針對性的溝通策略，並持續改進市場公關活動的效果。整合多渠道的溝通策略則有助於企業在不同平台上保持一致的品牌形象，增強與消費者的互動。

最後，隨著科技進步，市場公關必須適應新的工具和平台，以提升工作效率和效果。這不僅改善了內部流程，還能更好地服務於客戶和投資者，進一步加強企業的市場競爭力。最重要的是，透過人與人之間的連結和溫度，才能真正讓事情發生，促進信任與合作，實現長期的成功。

生活的態度，從小節開始，細微之處見真章。

故大家應該爭取機會參與香港. 創 + 造嘉許計劃，該活動由 Made-in-HongKong（MiHK）委員會主辦，計劃透過設立多個獎項，包括「智能製造獎」、「智能創新獎」、「智能設計獎」、「智能社會影響獎」等，表揚在創新、技術應用、可持續發展及品牌設計等方面有傑出表現的本地企業。活動亦設有「嘉許獎」，開放予更多具潛力的中小企參與。主辦單位表示，希望透過嘉許機制推動香港製造融合科技與創意，重建品牌價值。

活動現正接受報名，參加資格包括在港註冊企業，並需提交創新產品或服務的資料。報名截止日期為 8 月 8日。







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