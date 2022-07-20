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一向以來，各大酒店都有跟不同品牌，推出聯乘的主題下午茶，酒店既可藉此擴大餐飲客源，品牌亦可另辟途徑做宣傳推廣，可說是win win的市場策略……



記憶所及，有些跟時裝品牌合作，為下午茶帶來時尚潮流感，有些則與香水香薰連結，令下午茶散發陣陣迷人香氣，也有些和珠寶首飾品牌聯乘，令下午茶變得非常之貴氣 —— 某次我就出席了這種下午茶，期間有打扮得超美麗的高佻女模特兒，捧著價值十多萬的頸鍊讓在座人士隨意觸摸和試䵧，當時我全不知情下穿著T恤短褲，身邊的女記者亦在沒有心理準備下衣著casual，到頭來大家都自覺配不起眼前的下午茶，呵呵。



所以呢，基於歷史經驗，我沒有想過，市面上竟然會出現一個極之貼地的品牌主題下午茶。



你猜這個品牌是甚麼？



我給你猜三次，都肯定你猜不到。



不如我就揭曉吧，答案是：滴！露！



嘩！我最初聽聞這個品牌主題下午茶，真的呆了5秒，完全不知道應該作出甚麼反應。定個神後，開始思索滴露凍飲、滴露三文治將會是怎樣……



再了解一下，是為配合近期上市的滴露ProSkin白茶花沐浴乳霜，尖沙咀凱悅酒店就在咖啡廳推出全新以白茶花及夏天為靈感的下午茶 —— 聽到是白茶花口味食品，我的神經立即放鬆、心頭立即回暖，至少我終於知道不是要吃含有滴露的下午茶啦！要防疫殺菌都不用把滴露食落肚吧！





我喜歡尖沙咀凱悅酒店咖啡廳的室內設計，樓底夠高，還以書架作為牆壁裝飾，帶著優雅而文靚的書卷氣息。



下午茶套餐，包括兩款特飲，分別為冷泡玫瑰莓茶或冷泡蝶豆花茉莉茶，每位客人可享用一杯，以顏色來說，冷泡玫瑰莓茶是比較好看，以味道而言，也是以冷泡玫瑰莓茶較為明顯，始終蝶豆花幾乎是無味，但純看好玩度，就一定是冷泡蝶豆花茉莉茶 —— in case you don’t know，藍色的蝶豆花飲品，只要一遇上檸檬汁，便會立即變為紫色。



你們真的不知道？在泰國喝蝶豆花冰茶，通常都附上檸檬給你變色㗎，你唔知咩？



我要事先聲明：這款下午茶特別並不包含檸檬或檸檬汁的。我是特別開口請服務員給我一塊檸檬角去玩變色小把戲，當然我份人又好樣又有禮貌又具誠懇眼神啦。閣下能否拿到檸檬角，唔關我事，拿不到就當「食檸檬」囉。





下午茶套餐包括兩款飲品，分別是冷泡玫瑰莓茶和冷泡蝶豆花茉莉茶。



我請服務員給我一塊檸檬角，讓我把小小檸檬汁擠在冷泡蝶豆花茉莉茶……



擠入檸檬汁之後，稍為攪拌幾下……



攪拌幾下之後，冷泡蝶豆花茉莉茶立即由藍色變成紫色……



雖然我最初被「滴露下午茶」的想法震撼到不知所措，但知悉是以白茶花為口味主題，我便開始放心，親身品嘗過整set下午茶，更覺得喜出望外，價錢不太貴之餘，兩位用$518，口味有趣之餘品質亦合乎期望，沒有一件鹹或甜點是多餘或不稱心的，每款食品的造型、賣相與色澤也很不錯，可見廚房團隊是花過心思。





鹹點、甜品、英式鬆餅全體集合，沒有三層架的好處，是拍攝食品更容易。



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