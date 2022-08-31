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中西廚師領域從來都是「重男輕女」，不過近年全世界掀起新一浪Feminism，女性在各行各業的地位與薪酬成為議題，餐飲界大概會愈來愈多女性加入……

而香港美利酒店頂樓的Popinjays，就剛剛聘請了一位新的女主廚，試圖帶來一片新氣象。

記得Popinjays甫開業，是頗為引人關注，因為露台景觀甚佳，可環迴欣賞270度中區風貌，室內設計亦十分美麗，集優雅與輕巧於一身，成為城中happy hour的勝地，但同時其食物都惹來不少討論，一直都未能贏得大多數的口碑。

最近3年Popinjays跟香港以至全世界一樣，都經歷了許多高高低低，近日開始有明顯改善，首先是Weekend Brunch做得頗OK，然後是聯乘Christian Louboutin Beauty的下午茶反應甚佳，來到現在又委任Lexine Hepworth為主廚，開始重整晚餐菜單，看來Popinjays慢慢再上軌道。

很多西餐廳都以昏暗燈光為主調，令陽光非常充沛的Popinjays，像雨後的一片陽光，讓顧客感到精神煥發。

Popinjays的色調，是非常癢眼，以白色和藍色為主調，配以細碎的紅、黃、綠、橙等鮮艷色彩為點綴，令人看得很舒服。

Lexine 出生於英國的小城市切斯特（Chester），還兼且生於酒店界，父母經營小酒店，自小就要幫手做小打雜，並初接觸到烹飪樂趣，到了16 歳，在不諳法語之下，隻身赴往法國，於知名廚藝學府Lycée des Métiers Hôteliers Quercy-Périgord 接受正式培訓，先於2009 年獲頒「法國最佳學徒」（Best Apprentice in France），後在2011 年「讓•羅傑盃美食大獎賽」（Trophée Jean Rougié）中奪冠，成為首位同時囊括這兩個獎項的廚師，充份證實了自己的能力，亦因此獲廚藝大師Alain Roux 賞識，於2011 年加入他的米芝蓮三星餐廳The Waterside Inn，可說是進入木人巷苦練功夫，期間都有好多美好經歷，包括得到為英女皇下廚的機會。幾年前她選擇來到香港工作，然後在今年中才決定加盟香港美利酒店。

Lexine都算任重道遠，能否令Popinjays的晚餐發光發熱，就要看她的本領。今次我就試試她的四道菜晚餐菜單。

有些廚師嚴肅而具氣勢，有些廚師親切而暖人心，Lexine Hepworth似是屬於後者。

四道菜的晚餐，港幣$728加10%，包括頭盤、Second Course、主菜及甜品，定價很適中，菜式分量不是很大，但夠飽肚而不滯膩。

未吃之前，先喝一杯，Popinjays的雞尾酒一向很不錯，值得點選，若不清楚有何合適選項，就告訴服務員你的喜好，例如不甜、低酒精，然後由他們推薦。

下一頁：晚餐頭盤菜式、意粉—青豆慕絲、自製鴨肉醬、意式龍蝦雲吞







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