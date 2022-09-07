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近幾年的香港食壇，除了冒出一些日本料理和意大利餐廳，還有不少全新中菜，以上乘食材品質和優雅用餐環境，在非常動盪無定向的餐飲市場上站得一席……

位於尖沙咀海港城的个園竹語，都應該是表表者。

个園竹語好像是去年年尾開業 —— 我說「好像」，因為當時開業了都未必有人知，剛剛碰上疫情第五波大爆發，你可以點呢？甫開業就決定暫停所有宣傳，直至今年4月底限聚令慢慢鬆縛，才重新起步。

雖然人人都希望贏在起跑線，不過輸在起跑線原來又不代表甚麼，至少个園竹語現在沒事，連Weekday都可以全場爆滿，便知道路遙知馬力才是至重要囉。

看到店名的「个」字，有些人或會嫌棄地想：「妖，簡體字呀。」其實一切緣起於中國四大名園之一的「个園」，它座落江蘇省揚州市，即是淮揚菜及滬菜之鄉，於清潮嘉慶二十三年（1881年）所建，由於園主愛竹，便在園內遍植青竹萬株，而竹葉形似「个」，就按其意象而得名「个園」。靈感取自个園的个園竹語，也跟著這個做法。

店舖名字有一個簡體的「个」字，是取其竹葉形狀，跟竹園主題呼應。

个園竹語位於海港城的港威商場差不多盡頭的某個角落，門面不是太顯眼，以表達謙謙君子的低調態度。

由於以个園為主題，所以室內設計亦跟現時中菜廳不一樣，捨棄金碧輝煌富麗堂皇的裝潢，選取貼近原有庭園的氛圍，特別以灰色磚牆分成多個用餐部分，並開通一條小路讓客人可在庭園走一圈，頗具趣味和雅興，當然這種裝修價錢不菲，據說花了二千萬完成。

室內唯一的「竹」，就是中央呈紅色的竹形藝術裝置。

竹形藝術裝置的旁邊，是一些四人卡位，由此路可深入食肆的其他位置，有點像進入小路深入庭園。

位於江蘇省揚州城的个園，由不少磚牆構成，所以个園竹語室內亦以有灰色磚牆夾道，予入置身於庭園之感。

除了有半私人的包廂，也有好幾間VIP房間，這間算是最貴氣的，亦是唯一有海景。

老闆張先生生於上海，現為香港揚州同鄉會副會長及香港仔漁業商會永遠榮譽會長，多年來從事海鮮採購及供應。總廚萬方林師傅出生於江蘇省揚州市，逾30年入廚經驗，多年來於上海總會工作。

單看這個背景，你都大概知道，个園竹語是很懂得掌握上海淮揚菜口味，也很了解香港人喜歡甚麼上海淮揚菜式。打開餐牌，發現有百多款選擇，當中的魚類菜式更十分繁多，很容易令人患上選擇困難症，光顧三幾次都未能盡嘗餐牌內的精髓，故此今次我相約4位朋友，一齊狠狠地點選各式各樣，意圖打爆個餐牌，結果吃了廿道菜，就被餐牌打爆我們。

餐前的小食雖然不是重點，也很容易被閣在一旁忽略了，但其實味道都做得不錯。

五福臨門，包括醉雞、紅蜇頭、脆鱔、鎮江肴肉、陳皮牛肉，每樣都做得好吃，尤其以陳皮牛肉最好，牛肉味夠濃陳皮味夠芳香。

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