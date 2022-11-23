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訂枱食飯，真是要看清楚，較早前我聽聞過：有人想訂BluHouse，卻無端端訂了The Dining Room by BluHouse；也有人企圖訂The Dining Room by BluHouse，偏偏又訂了BluHouse。一個亂局呀。

大家可分得出 BluHouse和The Dining Room by BluHouse之異同？大概不用多介紹，BluHouse是座落於香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）的最新最人氣Casual路線意大利餐廳，而The Dining Room by BluHouse則是位於BluHouse內裏深深處的Fine Dining意大利餐廳，兩者之間只有一塊布簾之隔。

在BluHouse的深深處，在半掩的一塊布簾之外，就是The Dining Room by BluHouse所在處。

聽說在開業初期（其實現在也算是開業初期），客人訂枱經常出現混亂，訂錯枱事件屢屢發生，能怪得誰。

如果book錯了又怎樣？大不了，都是菜單不一樣，BluHouse始終是Casual路線，價格會便宜少少，The Dining Room by BluHouse走Fine Dining路線當然會貴一截。此外，男士去BluHouse背心短褲拖鞋都OK，要進入The Dining Room by BluHouse則一定要長褲、不露趾鞋和有袖上衣，女士在兩店都一樣，可以盡情愈少布愈好。都說男女從來不平等。

進入The Dining Room by BluHouse第一眼所見的，就是面積頗大的Open Kitchen。

在Open Kitchen看到廚房團隊很繁忙，麵包也好像很鮮香。

面對著Open Kitchen的，是面積四正的用膳廳，換句說話，身在廚房的大廚可以一眼關七，注視著所有客人的一舉一動。

用膳廳的餐枱距離很闊落，予人非常舒適店。

牆上的掛畫，現代感得來又不造作，色調也繽紛多彩，顯見品味。

有些位置，前面沒有遮擋，也沒有人會走過，特別適合二人晚餐。

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