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灣仔利東街有間叫做The Baker & The Bottleman的好店，大家都應該有所聽聞，由英國著名米芝蓮三星級大廚Simon Rogan全力監修，並以旗下獲取米芝蓮一星及米芝蓮綠星的香港食肆Roganic Hong Kong和Aulis的班底坐鎮，甫開幕便引起極大關注，尤其是地面樓層的「The Baker」烘焙店，提供多款超人氣巨型曲奇、英式鬆餅和各式麵包，令廣大市民都能以較低的門檻價品嘗到米芝蓮級數美食，都算功德囉。

灣仔利東街的The Baker & The Bottleman，以出售優質烘焙產品馳名。

地面烘焙店左方有一條樓梯，可通往一樓的Wine Bar。

至於樓上的「The Bottleman」酒吧，日間時段只是作為簡單的堂食區，提供各式麵包糕點與咖啡，不過每逢星期四至一晚上6時至12時，就正式回復Wine Bar的身份，在很Cozy、很具情調的環境之下，賓客可享用精挑細選的葡萄酒以及由Roganic Hong Kong英籍行政總廚Oil Marlow主理的食品。

樓梯以很可愛的狗狗牆畫，營造開心愉快輕鬆的氣氛。

Wine Bar的面積不大，但都足以容納吧枱座位及餐枱座位。

梳化雅座，雖然餐枱高度略為矮，但無礙享用美酒和輕食。

酒吧內也有較為高身的枱和凳，迎合不同顧客需要。

牆上以多款精選葡萄酒作為裝飾。

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