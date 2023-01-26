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新年流流，出外吃中菜，總是有點不太方便 —— 不是心水中菜廳趁新春休業，就是要派利是才得到良好待遇。如果有一個能提供較為personal服務及滿滿尊重的用餐地方就好了……

好好彩，我有些有點地位和關係的朋友，可以間中帶我去一些好去處，今次就掹了某貴人的衫尾，成功進入Club C+，兔年第一回鐵證識人好過識字。

C+據說是取「私家」和「雪茄」的諧音和意思 —— 有這樣的想法，可以估計背後人士一定是香港人班底 —— 而大家都能夠顧名思義，這正是一個私家、可以享用雪茄的場所，其實還有美酒佳釀與廣東菜餚，構成既exclusive又一條龍的服務。

Club C+位於中環都爹利街13號樂成行M1，雖在商業中心但地點有點隱敝，私隱度不錯。

此私人會所於2021年中開業，即是在疫情期間誕生，相信在那段非尋常的日子，具私隱度的高級消閒地方是非常有需求。整個地方由本港建築師兼室內設計師梁志天Steve負責設計，他一向擅長於奢華住宅、別墅、酒店、餐廳等設計，據說Club C+是他首個私人會所項目，並由兒子梁力恒Nicholas Leung負責管理。

現時Club C+只限50個會員名額，我到訪當日據說已有40名會員，即是最多只剩下10個名額，花落誰家外人是無從稽考。可以料到，入會費用不菲，個人會籍收費$200,000，公司會籍收費$300,000，而且一定要得到現有會員的推薦，所以有閒錢之餘還要有人脈。當然，一旦成為會員，便可在這地方招呼親朋戚友與各方客戶，因此使用人士不可能只得50人。

本港著名設計師梁志天Steve Leung是Club C+的策劃人，當然也是整間會所的設計師。

Steve Leung的兒子梁力恒Nicholas Leung也是Club C+的策劃人，也負責管理工作。

入會收費是怎樣？這裡給大家看清楚，還必須要得到現有會員的推薦。

也許我在晚上到訪，從室內所見都是以偏深沉色調為主，帶來高尚優雅氣氛，中西並蓄的元素與來自亞洲大師級的藝術創作，豐富了空氣中的文化氣息，加上由世界知名照明設計大師Tino Kwan打造的燈光，讓人甫進入便有可以放下情緒靜下來的感覺。

若曾到過Steve Leung設計的酒店和餐廳，都可感受得到他的signature設計與氛圍。

室內劃分為多個廳房，方便會員私人眾會，也可把廳房打通，以便舉行具規模的活動。

室內設計高尚優雅而簡潔，並以來自亞洲多位大師的藝術品作為點綴，盡顯氣派。

最初以為，前去Club C+必須要從都爹利街樂成行進入，但原來在雪廠街都有一個低調的入口，沿著樓梯經過一個小小陽台位置就可走到室內，這個安排都非常合理，可讓貴賓不用經過商業大廈的大堂和升降機就可自出自入，提供了不少私隱度。

由室內可通往頗具氣氛的小小陽台，並可沿著樓梯走出雪廠街。

室內有一張二人枱，之前有一位國際知名人士在享用雪茄，旁邊放著不少書籍和會所卡片。

在芸芸書籍之中，當然可找到Steve Leung的作品，封面是他的居所一角。

下一頁：Club C+的雪茄、中菜水準如何？







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