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新年結束，像大戰過後，大家的身材或因各式糕點年飯而由小玲瓏變大浮凸，趁天氣未完全回暖，是時候努力地修身減磅兼節食，所以呢，當朋友提議我去素食館，我想也不想一口應承……

然後，我發覺我已中伏。

大家不要誤會 —— 所謂的中伏，並非指該素食館不夠水準，而是吃素跟節食不一定完全掛勾。至少來到位於灣仔藝術中心的JAJA，就得悉素食原來可以這樣fun & playful。

去到升降機口，已看到JA JA午餐買三送一的宣傳，可見店舖尚在起步階段，需要更多人認識和嘗試。

甫進入餐廳，就看到大大隻Teddy Bear，擺明是給少女（甚至少男）打卡拍照。

說到底，香港的素食早已不再是幾十年前中式食素的面貌，亦已不一定與佛教或任何宗教相關，選擇素食的原因可以很多，除了出於身體健康，也可以是為了關注環境生態，或者只要不殺生不見血就OK，所以現今的素食是有很大的光譜，可以有很多可能性。

JAJA是西班牙語，要讀成「HAHA」，意思也真的是類似「哈哈」，即代表開心和歡樂，也許因此，全店都充滿像夢幻少女系的粉紅色和粉藍色，還吊著不同色彩（但主要是粉紅色）的花花，入口處尚有多隻Teddy Bear，口罩套上更有一隻無知小豬豬……

主用膳廳，頗為寬敞，既有海景，還有露台位置，是很不錯的用餐格局。

主用膳廳的一角落，吊著大堆粉紅色花花，坐在這裡或會泛起某種充滿避想的待嫁心情。

主用膳廳的另一角落，是酒吧區，吊著的花色也不再全粉紅，反而具有春夏過後的秋天氣息。

主用膳廳其中一邊是semi-private的包廂，可以玻璃幕牆做間隔。

JA JA的口罩套以一隻小豬作為標誌，無疑是幾cute，但小豬的樣子有點太generic。

作為一個中年阿叔，我深深覺得自己誤闖少女禁地，的確是有點尷尬，又有點微微觸動，同時內心深處泛起種某溫暖如春的念頭，我想起某套著名香港電影的對白：「初戀呀！我要初戀呀！錢我大把！我依家要初戀！」或許活在商業社會裡，我們都被鍛鍊得成熟世故，只是體內的inner child，還是跟年小時一樣，渴望著最清心最素潔最純粹最絕美的東西呢……

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