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香港人的核心價值，除了準時返工、積極搵錢、唔好蝕底、日本旅遊，還有去打邊爐，因此天氣怎樣上落也好、市道如何變幻無常，大家都要坐埋一枱打邊爐……

最近灣仔又有新火鍋店，叫做豐山水起 —— 店名是否有點熟口熟面？是的，在大埔亦有一家豐山水起，而且剛剛慶祝開業五周年，今年初則在灣仔開設第二店，算是正式為區內寫字樓客人、灣仔及中半山區居民服務。

店名改得好，真的會特別吸引，叫做豐山水起，必定能招徠喜歡好意頭的客人。

以火鍋店來說，這店的環境是很舒適和乾淨，令人感覺舒服。

雖然疫情都算退卻，但市道還是有待回復，以至午餐價錢非常實惠。

豐山水起的背後，是陳國強師傅，他擁有35年入廚經驗，擅長粵菜、京菜、川菜及淮揚菜。

我跟陳師傅都不經不覺認識多年，當時他在尖沙咀帝苑酒店的東來順工作，並為東來順摘下米芝蓮一星。不過陳師傅未有就此滿足，還不斷地、公開地挑戰自己，參加了TVB廚藝大賽《大廚出馬》獲得總冠軍，公眾知名度立即大大提升，還在《中餐烹飪世界錦標賽》獲取金獎及世界冠軍，更曾獲選為《香港中華廚藝學院》「大師級中廚師」、《世界中國烹飪聯合會》「國際中餐大師」、《世界中餐聯合會》「中餐烹飪藝術家」、《法國藍帶美食協會》會員等，廣受認同。

縱使榮譽多多，陳師傅的食肆都偏向貼地，以優質食材和烹調方式，提供大眾化的美食，很能照顧普羅市民的口味與荷包，就像豐山水起，以火鍋店來說是較為高級，定價倒是不太離地。

陳國強師傅曾在《中餐烹飪世界錦標賽》金獎及世界冠軍，還經常在電視美食節目出現。

店內提供的火鍋紙，湯底、配料、小食、飲品都在這裏點選。

好大杯飲品系列，有竹蔗茅根水、酸梅湯、鮮橙汁等，我覺得檸檬薏米水是首選。

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