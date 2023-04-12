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清明加復活假期，據說沒有令香港旅遊業帶來太多生機，購物與餐飲未見有強烈反彈，反而一水之隔的澳門就一片好景，酒店客房爆滿，食肆與店舖做到冇停手……



而我本人，都是趁公眾連假，到澳門走走買買吃吃。



不少人大概像我 —— 如果未能跑去日本賞櫻花，不如都去澳門打個白鴿轉，總之就不想留在香港啦。事實上，如果過去三年沒有到訪過澳門，現在再前往必定覺得有驚喜，至少增加了好幾間大型酒店兼渡假點，上葡京正是其中之一。



說到葡京，現在包括有舊葡京、新葡京、上葡京、葡京人……媽呀我好亂呀！簡單一點說：舊葡京、新葡京已開業多年，一直屹立於澳門市中心；上葡京、葡京人是疫情期間開業，位於澳門氹仔區。



今次介紹的上葡京，全名叫做澳門上葡京綜合渡假村（Grand Lisboa Palace）原定在2020年開幕，卻被疫情推遲，然後在2021年7月30日首階段揭幕，面積超大，場內有三間酒店約二千間客房，還有27,000平方米博彩區、大型購物商場、多間食肆等等……都係嗰一句：由於疫情期間開幕，以至很多港客對它未有太多認識。



上葡京場內的餐廳頗多，會令人患上選擇困難症，若果稍後商場店舖全面開業，勢必更加花多眼亂。以現時為止，根據我的目測，看來以「茶樓」的生意最好，可能因為路線大眾化價錢夠貼地。





金光閃閃的正門，非常搶眼，但又不太俗氣，反見設計精美裝飾精緻。





圍繞茶樓外牆的金色裝置，是以各種港式點心名稱拼合而成。



踏入茶樓，覺得室內設計很精巧別緻，色調、燈光、手工、陳設都花過很多心思，營造出非常不錯的用餐環境，雖然有些部分都有用上金光閃閃色調，但運用得相當有技巧，具優雅氣派卻不過於霸氣，而且一點都不暴發戶和庸俗感，原來是出自屢獲獎項的香港設計師陳幼堅手筆，難怪如此有水準。





大廳的天花板以兩個圓形組成一個8字，好像具有infinity的意味。





靠牆有一些呈內拱型的位置，既自成一角，還可隔去大廳部分噪音。





懷舊保溫水壼，茶樓選用了多個色澤，以粉紅色最為搶見和具玩味。





茶樓的menu以單一紅色為基調，加上別緻logo，盡見簡潔而別緻。



餐單內有多款中國茗茶可選，不過排於頂置的是「茶樓」粉紅薔薇奶茶，是上葡京茶藝師的創作，採用了西方茶葉加傳統煉奶和玫瑰花，驟聽覺得有點太花巧，味道卻是十分不錯，茶與奶的比例剛剛好，甜度也很輕盈，是很容易討好的奶茶口味。





「茶樓」粉紅薔薇奶茶，看似很花（口臣），其實幾好飲。



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