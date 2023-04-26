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早陣子揭曉了本年度《亞洲50最佳餐廳》，瞄瞄澳門的部分，永利皇宮旗下的中菜食府「永利宮」及「川江月」雙雙榮登榜單，前者佔39位，後者列43位，同時亦是澳門唯一能夠打入前50名的兩間餐廳……

「永利宮」作為名次最高的澳門食府，更在今年首次榮膺「澳門最佳餐廳」殊榮，可說是「澳門最強」囉。

而非常偶然地，我近日有幸到這間「澳門最強」享用一頓午餐，比起數年前在永利宮的餐飲經驗，今次的確是更上一層樓 —— 並非個別菜式做出水準，而是整體上的水平都提升了，菜式與茗茶的搭配更是有故事亦具色香味。

永利宮的入口，已充份顯示出其設計是以金色和綠色為主調。

餐廳有主大廳，也有七間貴賓廳，當日我在其中一間貴賓廳用餐，與大廳之間其實沒有玻璃間隔，只能拉上一層薄薄窗紗。

也許我一同鍾情綠色，所以對永利宮的擺設很容易產生好感。

當日的菜單，我都知道以午餐來說是真的比較豐富。

正式上菜之前，茶師先徐徐出場，替來賓沖泡金運茶。金運茶是根據永利宮的裝修設計為調配靈感，由於餐廳以金色及綠色主調，再搭花瓶及花藝構成點點鮮艷色彩如紅、粉紅等，因此以雲南出產的金芽紅茶，配以綠茶、烏龍茶、玫瑰花、金桂花調合成招牌金運茶，除了具有背後的構想意思，還藉著其名字帶來好意頭，而且茶味也十分好，帶著怡人的清香，並有助舒解點心食品的油膩感。

用餐之前，先由茶師主理金運茶，像為食客奉上金運。

金運茶包括有（由最高起）玫瑰花、龍井、雲南紅茶、鐵觀音、金桂花。

金運茶採用三段式沖茶方法，以不同溫度沖泡不同的茶葉，先沖紅茶和鐵觀音，再加入龍井，最後在玫瑰和桂花沖一下。

永利宮能夠有此成績， 行政總廚譚國鋒是功不可沒，自從他被重金禮聘加盟澳門永利皇宮，就令永利宮開拓全新局面，自2019年起至今都能打入《亞洲50最佳餐廳》，並成功摘得米芝蓮一星。數年前跟譚師傅做訪問，我記得他說金錢不是跳糟的唯一原因，說到底，在澳門這個賭場林立的地方，錢並非最大問題，能夠讓廚師得到充份發揮也許才是更吸引條件。

我在永利宮用餐當日，行政總廚譚國鋒要到外國領獎，無緣在疫情後見面，惟有用番疫情前拍下的圖片。

枱上的調味料如XO醬、黃皮辣椒都是自家製，連豉油亦是購入後再由廚師再調製成合適味道。

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