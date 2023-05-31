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香港雖然是有很多餐廳，但若你是經常出外覓食的foodie，自會感受到高檔名氣星級餐廳的「悶」 —— 食來食去都是帶子、甘鯛、和牛、魚子醬、黑松露（菌或油）……仲有烤全雞！

當然這只屬first world problem，美食太多是令人招架不住，但重複又重複的烹調和食材真的會令人悶死 —— 就算不悶死，令人覺得悶也是一項罪名啊。

近期再去中環的Heimat by Peter Find，雖然至於石破天驚震撼眾生，但都說是一個幾好、幾穩當、幾令人舒服的選擇，而且它可說是香港史上第一間新派德國菜，所吃和所喝都跟市面上其他食府有點不一樣。

Hello各位朋友，我知道你哋依家想緊乜 —— 你們以為德國菜就是等於香腸、鹹豬手和啤酒？其實新派德國菜是變化多端，令人意想不到，請大家繼續看下去……



Heimat by Peter Find的入口處，既是接待處也是書架，放滿來自德國的書籍和精品。

餐廳的老闆與大廚是Peter Find（內文簡稱Find先生），是正宗的德國人，他在餐飲界無人不曉，因為他在香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）擔任全酒店行政總廚逾十年，但其實他早在1995年於香港文華東方酒店的Pierrot法國餐廳做行政總廚，都總是一位「老香港」，但從未沒有忘本和忘根，所以早陣子決定離開香港麗思卡爾頓酒店，開設一所他心目中的新派德國菜餐廳。



Peter Find在香港五星級酒店工作多年，在餐飲界廣結人緣，很多人都認識他，也被人人稱之後好好先生。





餐廳內的open kitchen，其實比較像一個展示區，像是Peter Find心目中最理想的廚房。





室內設計簡潔別緻，以米色和藍色為主調。





牆上掛著的晝作和印刷品，都是出自德國藝術家手筆。





旁邊有一隻德國小熊，暫時被忽略了，最後才會出場……

曾在最優秀的酒店工作過，自不然對自己很有要求，Find先生在Heimat by Peter Find主理的菜式，均講求上乘食材與環保原則，盡可能選用本地或可持續的用料，而且以健康為本，絕大部分菜式都不含忌廉或牛油，只以原有食材熬製醬汁，不點都不走捷徑，完全顯現德國人對本身工作的嚴格和謹慎。

係呢個時候，我好放心將我個胃交畀Find先生去照顧吓……



全套晚餐$1,280，簡短晚餐$980，配酒的話額外加$480或$780，以現今餐飲業來說不算太貴。

先出現是麵包 —— and please千萬不要小看麵包的重要性，作為一頓高級西餐，麵包雖則只屬小卒仔角色，卻展現了餐廳隊團是否訓練有素，而結果Heimat by Peter Find是交出完滿成績，尤其是自家手製的德國傳統pretzel，真的比街外購得的好食幾倍，也因此很多食客都輕易地（或衝動地 ）吃上兩三個，勸大家要留肚迎接之後上場的各式菜式囉。



首先上枱的是像多士的脆脆麵包片，原來是將自家製的傳統Laugen切片再烘乾。



酸種包做得好，外香脆內軟綿，熱辣辣時享用當然更加覺得美味。



德國傳統pretzel，採用粗鹽的原味pretzel好出色，質感煙韌，味道香香，吃後咀巴帶餘韻。

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