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疫情好像過了很久，開關好像開了一輪，市道是否回復舊貌？大家都有答案，至少餐飲業都在叫苦連天，當人人都設法飛出外國食買玩，你可以點呢？

有說不少餐廳都面對非常浮動的營業狀況，有時星期一得兩枱客，有時星期三突然生意大好，有時星期五墮入水盡鵝飛，真是好難捉摸，弄到大家都好癲波，人唔黐線都算好彩囉。好些近年開業的Omakase，都要面對嚴峻的挑戰，但創業難其實守業更難，疫情前有生存空間的食店，來到今日都相當辛苦。

不過，有些地方還是做得主，早陣子我就到中環Sushi Ono鮨野吃飯，該店開業於2017年，並於今年4月翻新後重新開始，也許像日本神社，新裝修就有新氣象，會帶來好運和人氣，所以當晚全場爆滿，顧客都好落力支持，也許其Omakase都是有點水準，那我就即管試試。

開業數年，經過一輪翻新工程，於今年4月重新出發。

螢光魷魚配蛋黃醬，旁邊加上日本九條葱。

熊本縣天草市出產的天然石垣鯛，加上點點柚子，並配上wasabi。

冷盤中最耀眼的，我覺得長崎產的小長井「華漣」真蠔，味道走爽口和清甜路線，跟海水味濃重的生蠔是兩碼子的事，雖然很多生蠔客都追求海水味，但海水味太勁就顯得大鹹，連一些生蠔粉絲都受不了，像「華漣」真蠔這類小清新可能更合符口味。

講開又講，近年日本夏季生蠔好像大舉進港，去到任何地方都吃得到，價錢不貴品質亦佳，清鮮口味亦連怕腥女生都很受落，看來是大有可為。

長崎產的小長井「華漣」真蠔，肥美又漲身，味道清甜又鮮爽。

小長井「華漣」真蠔的特色之一，是蠔殻呈白色，予人很「乾淨」之感。

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