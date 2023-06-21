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都說過，香港人的其中一個核心價值，就是打邊爐；而核心中的內圍核心價值，正是在夏天開住冷氣打邊爐。所以呢，最近又有朋友相約一起去滾……

地點是山林道的「伍佰海鮮火鍋」。先說山林道，大家對它都有點認識吧，謝安琪的歌都有得你唱啦。山林道應該是香港其中一條最早出現兼且延續至今的「美食街」，早在上世紀1970年代開始，已是不少高級日本料理店的集中地 —— in case you don’t know當時日本料理只限一小撮人認識不為一般市民享用㗎，後來更是火鍋店、中菜、西餐、酒吧等餐飲的一大旺區。能夠發展得如火如荼的其中一大原因，是當時灌錄唱片的錄音室都設在佐敦，還有當年最強大的寶麗金唱片公司（現在已成為環球唱片）的辦公室也在一街之隔，使山林道成為香港著名歌手的吃飯消遣地區，從而吸引了各式名人、食家、高消費人士紛紛過來，山林道餐飲地圖就這樣organic地形成。

現時的山林道，依然是食肆林立，街道兩旁尚泊有不少名車，只不過像香港post-covid的整體餐飲環境，都要面對非常飄忽的消費市道，以至有些食店都推出優惠方案，伍佰海鮮火鍋正是其中之一。

位於山林道，由長窄的入口通往該店的一樓和二樓。

樓上全是貴賓房，樓下這裏則是大廳，大多張四人至八人枱。

最初聽到「伍佰」這個名字，以為是主理台灣式火鍋，原來去到才知是典型港式打邊爐。店舖佔地共兩層：樓上全是私人貴賓房，主要是做熟客生意，據說訂房不設最低消費，不過這些規定可以隨市道起伏而有所變化，提議大家在訂房時向店方問過清楚；樓下則是無間隔大廳，明顯主要是做散客生意，而這正是現今市道一大難題，因此老闆決定推出「伍佰精選套餐」，每位$398的消息包含三款刺身、六款海鮮、自選五款湯底、自選十款火鍋配料、任食蔬菜拼盤以及任飲指定飲品。

「伍佰精選套餐」，店方指原價是$723，現時特價每位$396。

驟看這個套餐價錢與食品內容，都不禁問：「真的能吸引大眾嗎？」說到底，我們香港消費者早已被三百蚊任點任食的日式火鍋寵壞了，若是要花近四百蚊吃分量限定的港式打邊爐，除非肯定品質上乘，否則一定有點猶豫，老闆笑笑回應：「你食過就知。」OK，先吃才作評論，或會比較公平。

打邊爐前，先在這個醬料九宫格，挑選個人喜歡的醬料搭配。

先上枱的是三款刺身拼盤，包括三文魚、劍魚腩及拖羅，當然以此價錢不可能是日本料理的一級刺身級數，但水準都算很合理。我們另加錢（每斤約$980）點了一份加拿大野生象拔蚌，味道夠鮮，質感也很脆身。原來此店老闆經營海鮮批發，取得的海鮮都是有品質保證，這個火鍋前的冷盤令人舒服的開始。

三款極上刺身拼盤，包括三文魚、劍魚腩、拖羅，另加錢配上加拿大野生象拔蚌。

根據「伍佰精選套餐」，湯底可以五選一，口味包括沙爹、清湯、麻辣、海底椰雞腳、芫茜皮蛋鍋，若要雙拼湯底加$30即可。不過老闆提議另加$98試試新推出的冬瓜盅湯底，我們就即管試試，事實上冬瓜盅是來得正好，得適合當下的炎熱天氣，據說有清熱利水、消痰解毒、生津除煩等功效，可用於治療水腫、脹滿、腳氣、淋病、痰吼、咳喘、暑熱煩悶、消渴、瀉痢、膿瘡、痔漏等，並且能解魚毒、酒毒……網上資訊講到好似萬能咁囉！但消暑清熱肯定是即時的作用。

所以呢，趁配料未放入火鍋內，我們立即實行「一鍋兩食」，齊齊搶先享用冬瓜盅，我一吃就三碗，等到加入海鮮和蔬菜，湯水味道進一步提升，再吃多一碗，完全大滿足，才正式開始打邊爐 —— 心水清的你或妳都知道，一旦把肉類放入鍋內，水裏含太多嘌呤，變成一個名副其實的「嘌吟池」，就不太方便再喝湯了，除非閣下很喜歡進行痛風大挑戰啦！

另加$98可轉湯底為冬瓜盅湯底，於是就「一鍋兩食」，可以先吃冬瓜盅，再用湯水打邊爐。

冬瓜盅的用料都落得幾齊，惟獨欠缺夜香花，老闆說當日廚師買不到。

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