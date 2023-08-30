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自從正式開關之後，北方遊客南下玩樂，我就未曾踏足海港城，原因不外乎是怕人多啫，商場生意回湧當然是好事，我倒選擇站在遠遠的送上支持和祝福囉……

近排終於要到海港城一趟，前往米芝蓮一星級的新派法國餐廳ÉPURE吃晚飯。

老老實實，這應該是我過去5年來首次回到ÉPURE，所以感到很有新鮮感，發現有不少轉變。純粹說室內裝修設計，都有一些改動。

以前ÉPURE是屬於「後舖」，而「前舖」位置是巴黎著名餅店Dalloyau，客人要前往後方的ÉPURE，就必須要經過前方的Dalloyau。現在Dalloyau遷移到海港城其他樓層位置，整個舖位都由ÉPURE佔據，令ÉPURE這個名字更為突出。

全新感覺的ÉPURE，在疫情後正式展開新一頁。

店舖很siganture的巴黎地圖雕塑，依家保留下來，只是位置稍為移動了一點點。

從前Dalloyau的位置，變成ÉPURE餐廳的酒廊空間，酒吧設計非常簡潔優雅。

酒廊空間，很適合客人到ÉPURE吃飯之前，在這裏享用餐前酒。

進入這道大門，就是ÉPURE餐廳的用餐空間。

不說不知，ÉPURE應該是海港城內唯一一間真正fine dining西餐廳，也是海港城內唯一一間獲得米芝蓮星星的西餐廳，說到底，香港絕大部分fine dining食肆都是集中於港島區，當然海港城附近還有半島酒店、麗晶酒店、瑰麗酒店附設的fine dining餐廳，但整體數量還是遠遠不如港島區，而且餐飲業界都認為港島區客人的fine dining消費額普遍地高於九龍區客人，這一點就算在國內自由行大舉來港的高峰時期都能夠改變過來，更何況現在。

ÉPURE用餐空間的室內設計，看來沒有太大改變，都是一樣的典雅瑰麗。

近牆的呈半圓型座位，跟鄰枱有適度的相隔，感覺舒適自在。

近窗的位置，窗外是露天雅座和維港景色。

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