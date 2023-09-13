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陳世味道 - 陳俊偉

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2023-09-13Photo: 由作者提供

人氣自助餐 | 海鮮+港式美食主題Buffet！食盡名店一樂燒鵝、安利魚蛋片頭豉油撈粗、低調高手雞蛋仔！任吃之選避風塘炒龍蝦、椒鹽鮑魚兼送花膠扒

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　　較早前全港各大自助餐都叫苦連天，生意差到貼地再鑿穿地，隨著暑假過去，大家都期望旅遊熱暫時放緩，自助餐業績可以慢慢回歸過來……

 

　　早前到港島香格里拉7樓的cafe TOO享用自助餐，發現當日星期四全場爆滿，看來市道還沒有想像中的差，也許個別自助餐的生意做得比較好。

 

　　cafe TOO的自助餐一向人氣高企，雖然價錢會貴少少，但水準也成正比。近期cafe TOO就推出了名為「環球海鮮」加「港式。港食」的自助餐（供應至9月30日），集合各地海鮮美食以至本港街坊名食，前者包括肥美吞拿、避風塘炒龍蝦、椒鹽鮑魚仔、金銀蒜粉絲蒸龍躉、北菇菜膽花膠扒等，後者則有來自一樂燒鵝、安利魚蛋粉麵、泰昌餅家、低調高手大街小食的出品，網打盡不同食客的需要，難怪入座率如此理想。

 

上次到cafe TOO吃自助餐，至少都十多年前了。

甫進入，已看到門口的「港式。港食」宣傳牌。

Cafe TOO場內很多座位，當晚自助餐開始時就全告爆滿，可想而知生意有幾好。

 

　　我很久都未曾到cafe TOO用餐，上次在這餐廳享用自助餐，至少都十多年前，今次來到，一來都想update一下現今cafe TOO的水準，二來適逢當晚有大件事 —— 打風！正值是三號風球，還預告凌晨過後應該會懸掛八號風球，以至在座朋友都帶著「聽日唔駛返工，今晚可以盡情食」的情懷，真係好年青好熱血啊！

 

當日三號風球，坐在近窗處，不時留意外出天氣變化。

場內有多個美食位置及cooking station，令人有選擇困難症，都不知由那裏開始才好。

 

　　既然是次自助餐以環球海鮮為賣點，就不如以海鮮作為起點。自助餐甫開始，絕大部分食客都會本能地搶攻冰鎮海鮮，波士頓龍蝦、凍麵包蟹、青口等均深受垂青。不過呢，香港島金鐘區的食客始終都好像高貴一點，就算是搶攻，態度上都比街外的自助餐客人斯文淡定得多。

 

波士頓龍蝦添補得好快，不必擔心被搶過空。

香港人的核心價值，除了食自助餐，就是食海鮮。

 

下一頁：更多自助餐精彩美食

 

 

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