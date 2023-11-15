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近年大家都說餐飲業好難做，所以呢，一旦遇上有水準的食肆，便宜的要大力支持和好好表揚，今次就想向大家介紹位於中環善慶街的Goldfinch……

Goldfinch即是金翅鳥，這種鳥曾被網民戲謔為「金翅大鑊鳥」或者「金翅仆X鳥」而成為一時佳話，不過金翅鳥本尊其實都頗為有趣，牠屬於候鳥，於不同季節飛到不同地區，而且是you are what you eat的族群，所吃的食物會反映於身上羽毛色澤，大廚兼老闆Yat Cheng便以金翅鳥命名該店。

店舖面積看似不大，其實佔地共兩層，看來都有幾十層。面向廚房的牆壁上，掛有大廚兼老闆Yat Cheng周遊列國的照片，可見他本身也是像金翅鳥一樣飛到各地覓食，Yat Cheng解釋他曾於巴黎藍帶廚藝學院修讀，由於學院有來自世界各地的學生，因此他畢業後就跑到各個國家探訪同學兼品嘗美食，所到之處由印度遠至亞美尼亞不等，大大豐富了Yat Cheng的餐飲視野。

位於斜路的門面，有欄杆、花花和玻璃門，滿有歐洲式小館的風情。

牆壁上畫滿金翅鳥(goldfinch)的彩繪，為餐廳室內帶來少少大自然氣息。

以金翅鳥you are what you eat的特性，去表達該店的美食概念，的確很有趣。

面向廚房的牆壁上，掛有大廚兼老闆Yat Cheng週遊列國的照片。

餐廳室內設計的特點，除了牆壁上畫滿金翅鳥的彩繪，以呼應餐廳名字和主題，地面與二樓之間的位置，還放有兩部兩座懷舊磅重機，滿以為要投幣量一量體重，怎樣這兩座機只得外殻，原來是作為男女洗手間的門口，足見Yat Cheng的幽默感。

兩部兩座懷舊磅重機，原來是男女洗手間的門口。

沿著樓梯可通往二樓的雅座。

二樓的面積比樓下更大，看來至少可以容納廿多席。

驟眼看看大廚兼老闆Yat Cheng，他沒有餐飲界新晋明星的型男式打扮，亦沒有口多個浪花的marketing式嘴巴，其樣子甚至散發著少少宅男feel，但做出來的菜式可說是具有天馬行空的想像力，也許他曾吃滿全球，以至菜式融合多元文化氣息，但融合得來又不至於毫無章法，法國菜的技巧、廣東菜的底蘊構成了主要的烹調骨幹。

有些人或會稱此類多元文化菜式為「Fusion菜」，我倒覺得這種稱呼太籠統、太簡化，而且也有點太落後於時代，畢竟「Fusion菜」於上世紀90年代尾開始在香港盛行，套用於現今菜式也實在略兼老套。所以呢，不如暫時毋須替它標籤或歸邊，只稱它為「Goldfinch菜」吧。

我向餐廳公關索取大廚兼老闆Yat Cheng圖片，公關問我：「要認真的還是跳脫的？」我說要跳脫。而這圖片已經係跳脫咗。

餐牌的一面，列有小食和湯品，居然中英並重，讓不好英文菜式人士鬆一口氣。

餐牌的另一面，列有主菜和甜品，留意亮點是最下方的「No Service Charge」。

首先出場的拖羅小金杯，雖然小金杯應該是來自馬來西亞娘惹菜式小金杯，不過Yat Cheng做出來的版本更像印度的Pani Puri小脆殻，內裏盛有拖羅韃靼、日式高湯（dashi）及日本山葵啫喱，充滿日式的口味，然後再加入一些葡萄，以酸甜感完善了整體味道。作為開場小食，它是頗為有趣，特顯了Goldfinch的路線。

拖羅小金杯，像印度式Pani Puri的小脆殻，配上拖羅韃靼、葡萄、高湯及日本山葵啫喱。

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