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聞名世界的「地獄廚神」Gordon Ramsay正式落戶澳門，於澳門倫敦人酒店開設 Gordon Ramsay Pub & Grill，這件事令我想起數年前疫情爆發初期的一些有趣事情……



Gordon Ramsay終於落戶澳門，在倫敦人開始一間英式酒吧兼扒房。



室內裝潢設計仿照1830年代工業革命時期的建築風格，高樓底的空間真的贏晒。

話說疫情期間，Gordon Ramsay的餐飲集團不斷見紅，這一點其實不足為奇，試問在那個時期，世上有哪間食肆生意不受影響呢？只不過更為奇趣的，是2020年3月31日，在香港的3間Gordan Ramsay餐廳包括Bread Street Kitchen & Bar、London House、Maze Grill被宣佈於翌日即4月1日正式結業兼全面徹出香港。

記憶所及，當時消息一出，市場上一片驚訝之聲，說到底，雖然疫情爆發初期全港食肆業績皆插水式下跌，但國際品牌名店通常都願意去守一輪，絕少像Gordan Ramsay食肆般，在3月中宣布封關後不久便全速逃脫，情況是頗為尷尬、丟面兼難睇。是否自2019年中期社會運動開始，生意就開始欠佳，疫情只是一個引爆點？不得而知啦。我肯定的，是當時3間在香港的Gordan Ramsay食肆都不怎樣高水準，其中一間我更只能以失望來形容，就連Gordon Ramsay親臨香港來到食肆跟粉継握手和合照當日，都一樣的難食囉！以一位有能力取得米芝蓮三星級的廚師來說，如此表現實在令我擰晒頭。所以呢，從此我對Gordon Ramsay留下不太好的印象，他的離開並沒有使我感到可惜。

有餐飲界朋友說，香港Gordon Ramsay的水準如何，未必完全關係於地獄廚神，反而很視乎在香港的合作夥伴表現如何 —— 無論如何啦，生意跟愛情咪一樣！Partner是自己揀的，如有任何遇人不淑，只能怪責自己眼光不準，如有任何合作不良，只能一律建議分手了事。

由於我對Gordon Ramsay的食肆都有戒心，幾天前跟朋友過大海到澳門倫敦人全新開業的Gordon Ramsay Pub & Grill（中文譯名是「戈登拉姆齊英式酒吧 」），我都不敢抱有甚麼期望。可是，甫踏入店內，看到室內裝潢設計之佳，又開始燃起一點點希望，或者可以一雪香港的前恥？！



落地玻璃旁的半圓形梳化座位，盡顯英式扒房的本色。



酒吧位置，做得好靚，既復古又時尚。



優秀的黑白圖片，為室內帶來藝術氣息。



這幅以英女皇頭像為靈感的藝術作品，我認為是很好的打卡位。

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