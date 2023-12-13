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踏入秋冬季節，大家或許都想BBQ，帶同大包炭與各式食品到郊外起爐燒烤是一個選擇，兩手空空進入食肆享用由專人炮製的燒烤菜式也是不錯選擇……

而我一定選擇後者，因為我貪舒服，有冷氣又乾淨而且有服務，很適合我這種麻煩人。

今次介紹的Smoke＆Barrel，在中環雲咸街已開業了好幾年，疫情期間沉住氣保持低調，到今年秋季才開始重新展開宣傳推廣，真係辛苦晒。

說到燒烤食品，現時主要是流行日式燒烤或韓式燒烤，而且不少都走放題任食路線，足以反映當下市道有多低迷。Smoke＆Barrel倒是香港甚為少見甚至獨有的傳統德薩斯州燒烤風味，你有試過未呢？



位於中環雲咸街，入口在此街的側邊。



沿樓梯上，可見到「Smoke Meat Everyday」這個大大字樣，可見此店開宗明義要你食煙燻肉到底。



上到樓上，先看到右手面的酒吧，以及左手面的open kitchen。



轉彎位尚有頗多座位，另有露天雅座，可見餐廳環境頗為闊落。



食得煙燻肉就想喝點酒，因此該店有提供自家調味的波本威士忌酒。



波本威士忌口味頗多，除了傳統口味，另有菠蘿蜜糖、朱古力香橙、煙燻煙肉、香甜薯仔等特別味道。



簡單一張紙盡錄菜式的餐牌上，最受觸目是「The Beast」系列的食品，原來「The Beast」是指餐廳內最具代表性的煙燻烤爐，由美國密蘇里州運抵香港，屬柴火煙燻爐，在香港可能是香港獨一無二。



餐牌簡簡單單，一張紙就一眼看盡。



餐牌的最大重點，是煙燻烤爐「The Beast」處理的各式食品。



煙燻烤爐「The Beast」的食品，既可以單點，也可選擇套餐「The Beast Platter」，價錢都好公道。

這種柴火煙燻爐，我常在美國製作的廚師燒烤食品對決節目中看到，但在香港真的從未見過，畢竟要運送整枱柴火煙燻爐到港是有一定難度，至少金錢是不能太少囉。餐廳方面稱各式肉類菜式均在此爐煙燻過，令食品具有標誌性山核桃木香氣的傳統德薩斯州燒烤風味，通常在下班時間，廚師會把各式肉類放進內，讓它在深夜通宵運行，肉類在慢慢地低溫煙燻過程中變得充滿濃淡適中的美式煙燻香味，所以呢，這間餐廳是有員工要深夜輪班 —— 可惜現在的香港夜繽紛既繽不起亦紛不來，否則趁通宵煙燻時開設期間限定「深夜食堂」，或會為客人帶來很有趣的經驗。



我身邊就是香港獨一無二、來自美國密蘇里州的柴火煙燻爐「The Beast」。

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