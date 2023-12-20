加入最愛專欄 收藏文章

趁紅葉狂熱終於慢慢淡出，我於本月初快閃京都一趟。莫以為楓葉落下京都就一片平靜，其實12月有許多林林總總趣致活動，其中一項是「京都麵包節」……

一年一度的「京都麵包節」（ 京都パンフェスティバル ），12月初於京都市北面的上賀茂神社舉行。上賀茂神社本身來頭超勁，不單逾千年歷史，還被列入世界文化遺產，也是全京都最具地位的神社之一，每年新年都有大批信眾前來祈福 —— 想不到在看似莊嚴神聖的地方，會舉辦如此既瘋狂又熱鬧的麵包活動！其實京都以至全日本的寺院及神社都好貼地、好識得與眾同樂，而且都富幽默感，好知道幾時要have fun。



能遇上一年一度的「京都麵包節」，是我的福份。



場內有售設計簡單精美的「京都麵包節」布包，可盛放麵包又可作為紀念。

原來維期兩天的「京都麵包節」是作為上賀茂神社式年遷宮慶典計畫的一部分，首次於 2015年舉辦，以弘揚京都作為日本最強「麵包之城」之一的獨有麵包文化與特色，這亦是京都最大規模的麵包盛會，每年吸引約5萬人次參觀，並為遊客提供一個機會了解作為世界文化遺產的上賀茂神社的歷史 —— 有神明保佑的人，看來真的份外聰穎，很懂得以開心活動soft-sell神社形象。



拿著「京都麵包節」布包，準備好去不同攤檔買麵包。

全場21家人氣麵包商，連同京都本地咖啡品牌Inoda Coffee，總共22個單位，組成一列長長帳篷攤檔，顧客就在帳篷攤檔對面的大青草地排長龍輪候購買麵包，終於呢，一看便知哪家麵包商的人龍最長人氣最強，說到底日本都喜歡兼習慣大比拼，競爭都公開而不作遮掩，因此生活都幾大壓力㗎。

能夠在被列入世界文化遺產、逾1,300年歷史的神社區域內，一次過購得心儀的限量包點，京都人都顯得很興高采烈同時要裝作斯文淡定，不少家庭還採取「骨肉分離」政策，父、母、子、女分頭到不同麵包商輪候。



總共22個單位，組成一列長長帳篷攤檔，讓遊人自行參觀和選擇。



日本人排隊時不單整齊、守規矩，而且人人保持平靜，不吵不鬧不抱怨，可見人民質素之高。

說到排隊，日本人真的非常高質，人人保持平靜，不吵不鬧也沒半句抱怨，令大家都能在耳根清靜中度過時光。排在龍尾的人皆懂得自動自覺舉起「最後尾」木牌，像傳遞聖火般上一個包尾者傳給下一個包尾者，場面帶著莊嚴又幾幽默，令我忍不住拍照留念。



排在龍尾的人，要負責舉起「最後尾」木牌，直至有下一個包尾者。



雖然文化上我們都想做第一，但今次我以擔任「最後尾」為榮囉。

下一頁：更多京都麵包節精彩介紹！







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱